Anvisa revela nova composição das vacinas contra Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta sexta-feira (22), a aprovação da atualização na formulação das vacinas Spikevax, produzida pela Adium, e Comirnaty, desenvolvida pela Pfizer. Ambas as vacinas são utilizadas no Brasil para combater a covid-19.

Esta atualização diz respeito à modificação da cepa viral utilizada na fabricação dos imunizantes, em conformidade com as novas diretrizes publicadas pela própria Anvisa. A iniciativa visa garantir que as vacinas contenham as cepas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de forma semelhante ao procedimento adotado para a vacina contra a gripe.

Em comunicado oficial, a Anvisa salientou o papel da OMS no monitoramento das variantes do vírus da covid-19 em circulação global e na avaliação contínua da eficácia das vacinas disponíveis. “A mais recente orientação foi divulgada em 26 de abril deste ano, destacando a necessidade de atualizar os imunizantes para incluir a cepa JN.1”, informou a agência.

Atualmente, o Brasil dispõe de três vacinas monovalentes aprovadas para a prevenção da covid-19. Contudo, apenas as fabricantes das vacinas Spikevax e Comirnaty solicitaram à Anvisa a atualização de suas formulações.

No mês de setembro deste ano, a Anvisa deu prioridade à análise dos dados e evidências fornecidos pelas empresas, considerando que essas vacinas fazem parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

Quanto à indicação, ambas as vacinas continuam sendo recomendadas conforme seus registros originais: destinadas ao uso em indivíduos com idade a partir de 6 meses. O esquema posológico depende do produto específico, da faixa etária do paciente e do histórico de vacinação prévia.