Anvisa proíbe a comercialização de 112 novas pomadas para cabelo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta quarta-feira, dia 26, a proibição da comercialização de 112 pomadas destinadas à fixação e modelagem de cabelos. A medida, que já está em vigor, foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU), vedando a venda desses produtos em todo o Brasil.

Esta nova decisão se soma à proibição de 47 pomadas do mesmo tipo, realizada anteriormente nesta semana. De acordo com a Anvisa, tais produtos não atenderam às normas estabelecidas, justificando sua retirada do mercado.

Para que as empresas envolvidas pudessem continuar a comercializar suas pomadas, era necessário que apresentassem até o dia 31 de dezembro uma série de documentos, incluindo a licença sanitária atualizada ou comprovante de solicitação, rótulos adequados e uma declaração que garantisse a segurança dos produtos.

A Anvisa recomenda enfaticamente que os consumidores optem apenas por pomadas capilares que estejam devidamente regulamentadas e evitem aquelas cuja origem não é confiável. A agência também alerta para os riscos associados ao uso excessivo dessas substâncias e ao contato acidental com os olhos, especialmente em ambientes como praias e piscinas.

Em caso de contato com os olhos, a orientação é lavar imediatamente a região afetada com água corrente durante 15 minutos. Sintomas como dor, irritação, vermelhidão ou visão turva devem ser avaliados por um profissional de saúde.

Informações adicionais sobre produtos autorizados e orientações sobre o uso seguro estão disponíveis no site oficial da Anvisa.