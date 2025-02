Anvisa alerta sobre perigos das combinações caseiras de limpeza

As chamadas “misturinhas mágicas”, combinações caseiras de produtos de limpeza, têm se tornado cada vez mais populares nas plataformas digitais, atraindo a atenção de muitos que buscam soluções práticas e econômicas para a limpeza do lar. Contudo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre os potenciais riscos à saúde decorrentes dessas misturas, que podem resultar em substâncias extremamente tóxicas.

Perigos Associados às Misturas Domésticas

A prática de combinar diferentes produtos químicos para a limpeza é comum entre os consumidores, mas especialistas advertem que essa atitude pode ter consequências graves. Quando misturados, produtos químicos podem reagir de forma inesperada, liberando gases nocivos. Um exemplo notório é o da água sanitária: ao ser combinada com outros produtos, pode gerar compostos perigosos que afetam a saúde respiratória.

A cientista Ana Bonassa, conhecida por compartilhar informações científicas em suas redes sociais, enfatiza que muitas dicas que circulam online são arriscadas. Ela destaca que a falta de conhecimento sobre química pode resultar em reações adversas que prejudicam o sistema respiratório.

Incidência de Intoxicações Relacionadas

Relatos de pessoas que enfrentaram reações adversas após tentarem essas misturas não são raros. A engenheira civil Camilla Oliveira compartilha sua experiência ao tentar uma receita caseira para limpar o banheiro, que resultou em mal-estar. Especialistas alertam que essa situação é mais comum do que se imagina e recomendam cautela antes de experimentar qualquer dica encontrada na internet.

Segurança dos Produtos Industrializados

De acordo com a Associação Brasileira de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (Abipla), os produtos de limpeza disponíveis no mercado são seguros desde que utilizados conforme as instruções do fabricante. Paulo Engler, diretor executivo da Abipla, destaca a importância das informações contidas nos rótulos, as quais são obrigatórias por lei e cruciais para o uso adequado e seguro dos produtos.

Engler adverte: “A química é uma ciência séria; portanto, os produtos de limpeza devem ser usados conforme as recomendações da Anvisa. É essencial verificar se o produto possui o selo de aprovação do órgão regulador”.

Para aumentar a conscientização sobre os perigos das misturas caseiras, a Abipla lançou um jogo educativo acessível em seu site.

Antes de experimentar receitas caseiras para limpeza, é fundamental garantir que os produtos sejam aprovados pela Anvisa e seguir rigorosamente as orientações do fabricante.