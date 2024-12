Anúncio dos vencedores do Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa

Os dois ganhadores do Prêmio Oceanos 2024 – um de poesia, outro de prosa – serão anunciados a partir das 20h de 5 de dezembro, na Sala Itaú Cultural, que comporta 224 lugares. Conduzida por Selma Caetano, diretora da Oceanos Cultura, e Manuel da Costa Pinto, um dos curadores do prêmio, e com participação de Jader Rosa, superintendente do Itaú Cultural, a cerimônia também homenageia os 10 finalistas desta edição, cujos livros foram musicados por Romulo Fróes, que assina a direção artística do evento e se apresenta no palco ao lado dos músicos Luiza Brina e Rodrigo Campos. A premiação é de R$ 300 mil, divididos entre os vencedores – R$ 150 mil para cada um.

Os autores que chegaram à final são os brasileiros Airton Souza, João Silvério Trevisan, Juliana Krapp, Micheliny Verunschk e Rodrigo Lobo Damasceno; os cabo-verdianos Germano Almeida e José Luiz Tavares; o moçambicano Álvaro Taruma e os portugueses Hélia Correia e Nuno Júdice – este poeta morreu após o livro ter sido inscrito no Oceanos e distribuído entre os jurados para avaliação. Assim, por regulamento, Uma colheita de silêncios continuou na concorrência.

Aberta ao público, essa celebração da literatura em língua portuguesa reúne convidados do universo literário, finalistas brasileiros e representantes das principais instituições ligadas à língua, à leitura e à literatura. Entre eles, o Instituto Camões, o SP Leituras, a Biblioteca Mário de Andrade, a Biblioteca Brasiliana Mindlin, o Museu da Língua Portuguesa, o IMS, a CBL e a UBE.

Para o acesso do público, basta retirar os ingressos na plataforma INTI, com acesso pelo site www.itaucultural.org.br. Quem não conseguir garantir o seu, pode comparecer uma hora antes do evento ser iniciado, quando é formada uma fila de espera. Os ingressos que tiverem desistência serão distribuídos por ordem de chegada. O evento também terá transmissão on-line simultânea em www.youtube.com/OceanosCultura.

Desde o recebimento de 2.619 inscrições de livros, para concorrer nesta edição, até os vencedores, o processo de premiação passou por duas etapas. Na primeira, dois júris – um para prosa, outro para poesia – compostos por escritores, poetas, professores e críticos de literatura do Brasil, Portugal e dos países de língua portuguesa de África selecionaram 60 semifinalistas – 30 livros para cada gênero concorrente. A partir dessa seleção, outro júri (escolhido pelo anterior) chegou aos 10 finalistas, dos quais saíram os dois vencedores.

O prêmio

A curadoria do Prêmio Oceanos é de Matilde Santos, de Cabo Verde, João Fenhane, de Moçambique, Isabel Lucas, de Portugal, e Manuel da Costa Pinto, do Brasil, com coordenação geral de Selma Caetano.

Desde 2015, quando a premiação passou a contar com o patrocínio do Itaú e apoio do Itaú Cultural, o Prêmio Oceanos já recebeu cerca de 14 mil livros, de 10 mil autores e 1.500 editoras diferentes. Ano a ano, novos recordes de inscrição são batidos tanto no Brasil, quanto em Portugal e nos países africanos, em especial Moçambique e Cabo-Verde, o que mostra não só a importância crescente do prêmio no calendário cultural internacional, como também o vigor literário da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O histórico de inscrições do Prêmio de 2015 a 2023 está disponível no site: oceanosmapeamento.com.

O Oceanos é realizado via Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), pelo Ministério da Cultura, e conta com o patrocínio do Banco Itaú, da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas da República Portuguesa, o apoio do Itaú Cultural, da Biblioteca Nacional de Moçambique e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde; e o apoio institucional da CPLP. O Prêmio Oceanos é administrado pela Associação Oceanos.

FINALISTAS

PROSA

Caminhando com os mortos, de Micheliny Verunschk, editora Companhia das Letras

Certas raízes, de Hélia Correia, editora Relógio D’Água

Meu irmão, eu mesmo, de João Silvério Trevisan, editora Alfaguara

Os infortúnios de um governador nos trópicos, de Germano Almeida, Editorial Caminho

Outono de carne estranha, de Airton Souza, editora Record

POESIA

Criação do fogo, de Álvaro Taruma, Alcance Editores

Limalha, de Rodrigo Lobo Damasceno, editora Corsario-satã

Perder o pio a emendar a morte, de José Luiz Tavares, The poets and dragons Society

Uma colheita de silêncios, de Nuno Júdice, editora Dom Quixote

Uma volta pela lagoa, Juliana Krapp, da editora Círculo de poemas

SERVIÇO

Anúncio vencedores 2024 do Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa

Dia 5 de dezembro (quinta-feira), às 20h

Sala Itaú Cultural (Piso Térreo)

Capacidade: 224 lugares

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: livre

Entrada gratuita: reservas de ingressos na plataforma INTI – acesso pelo site do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br