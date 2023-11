Anúncio dos ganhadores do Prêmio SP de Literatura 2023 acontece no dia 27

Com 16 anos, o Prêmio São Paulo de Literatura já se tornou uma das homenagens literárias mais cobiçadas do Brasil. Criado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, o prêmio oferece R$ 200 mil para as categorias “Melhor Romance do Ano de 2022” e outro como “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2022”, sendo a maior premiação individual em dinheiro no país. O anúncio oficial dos nomes dos ganhadores será feito em uma cerimônia, em 27 de novembro, às 19h30, na Biblioteca Parque Villa-Lobos.

Os finalistas poderão participar, em 2024, de eventos literários como o Viagem Literária. Já os ganhadores, além da estatueta e da premiação em dinheiro, representarão o Prêmio São Paulo de Literatura na Feira Internacional do Livro de Guadalajara.

Neste ano, a premiação alcançou a marca recorde de 453 propostas de inscrições de diversas regiões do Brasil e outros países, tais como: Alemanha, Angola, Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Israel, Itália, Portugal, Rússia e Suíça.

Os finalistas são avaliados pelo júri do prêmio composto por: Carlos Rogério Duarte Barreiros, Cida Saldanha, Claudia Abeling, Gênese Andrade, Ieda Lebensztayn, Jeferson Tenório, Karina Menegaldo, Luciana Araujo Marques, Luiz Rebinski e Whaner Endo.

“Sinto que a literatura se destaca como um relato intemporal das experiências, sonhos e emoções partilhadas. É uma ponte que conecta gerações, culturas e almas. Quaisquer que sejam os nomes dos ganhadores, o verdadeiro vencedor, no final, é a própria cultura”, diz a Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton.

Veja os finalistas e obras da 16ª Edição do Prêmio São Paulo de Literatura

Na disputa por Melhor Romance do Ano de 2022 estão obras como: “Viúvas de sal”, de Cinthia Kriemler; Beatriz e o poeta de Cristovão Tezza; Tom vermelho do verde, de Frei Betto; Um crime bárbaro, de Ieda Magri; Homem de papel, de João Almino, João Maria Matilde, de Marcela Dantés; Não fossem as sílabas do sábado, de Mariana Salomão Carrara; Eva de Nara Vidal; Estudo sobre o fim: bangue-bangue à paulista, de Paula Fábrio e A falta, de Xico Sá.

Já ao prêmio de Melhor Romance de Estreia do Ano de 2022 concorrem: Tinta branca, de Alexandre Alliatti; Luminol de Carla Piazzi; A tessitura da perda de Cristianne Lameirinha; A cabeça do pai de Denise Sant’Anna; Memória de ninguém de Helena Machado; Para onde atrai o azul, de Jessica Cardin; Sismógrafo, de Leonardo Piana; O último sábado de julho amanhece quieto, de Silvana Tavano; Mikaia, de Taiane Santi Martins e Dilúvio das almas, de Tito Leite.