Antônio Zeni comenta suas expectativas sobre sua estreia em “Reis”

Antônio Zeni está empolgado com a estreia da última temporada da aclamada série “Reis”, da Record TV. Este é seu primeiro personagem em TV aberta.

“Essa série emocionou e criou uma conexão com muitas pessoas ao longo dos anos, e tenho certeza que essa temporada final vai não só emocionar, mas também surpreender o público com muitas reviravoltas”, diz Antônio.

Na trama interpreta Acabe, um jovem muito intenso e seguro de si. O trabalho de total imersão no universo e na época que ele viveu foi uma ferramenta essencial para a preparação para este papel.

“Viver um personagem tão complexo, entender suas motivações e traumas me permitiu construir um laço com ele. Trabalhar suas nuances com a nossa preparadora Andrea Avancini e mergulhar nas cenas me fez evoluir muito como ator”, comenta Zeni.

Antônio também destaca que esse projeto é um marco em sua carreira e que trouxe um bom aprendizado tanto profissional quanto pessoal:

“Esse trabalho foi um presente na minha vida. Conheci atores e atrizes muito talentosos, aprendi muito com cada um, e cada troca foi incrível. Tenho muito orgulho de fazer parte de um projeto tão grande, com ensinamentos tão importantes.”

A última temporada de “Reis”, intitulada “A Esperança” promete uma combinação de cenas épicas de grandes batalhas, e momentos profundamente emocionantes, que irão não apenas prender a atenção do telespectador, mas também incitá-lo a refletir sobre a natureza humana.

Não percam! Estreia dia 28 de fevereiro, no Univer Vídeo.