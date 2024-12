Antônio Rocha conquista o título da Rotax Max na Super Final do Paulista KGV

Terminou neste sábado (30) a emocionante temporada 2024 da Copa São Paulo KGV. O Kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP), recebeu a 8ª e a 9ª etapas da competição, esta última, a tão aguardada Super Final, que definiu os campeões para todas as categorias. Entre os destaques do fim de semana esteve o paulista Antônio Rocha (Equipe: Car Racing / Coaches: Alberto Cattucci, Léo Reis, Rafael Reis), que iniciou a disputa como vice-líder da Rotax Max e, com competência e estratégia, alcançou o título da temporada.

Antônio já havia mostrado consistência ao longo do campeonato. Vice-campeão do 1º Turno, ele repetiu a segunda colocação no 2º Turno, consolidada com o terceiro lugar na 8ª etapa, disputada na última sexta-feira (29). Na ocasião, o piloto enfrentou desafios: largando em terceiro na primeira bateria, teve problemas que o impediram de completar a prova. Contudo, recuperou-se na segunda bateria com uma performance calculada, garantindo o terceiro lugar no pódio.

Na Super Final, de sábado (30), Antônio entrou focado na conquista do título. Partindo da segunda posição no grid da primeira bateria, ele manteve ritmo forte e cruzou a linha de chegada na mesma posição. Na segunda bateria, uma atuação sólida e cerebral lhe rendeu o terceiro posto, somando pontos suficientes para chegar a 212 no total, selando seu título na categoria Rotax Max.

“Foi uma temporada de muito aprendizado e superação. Chegar aqui como vice-líder já era um desafio, mas eu sabia que tinha chance de buscar o título. Hoje é um dia para comemorar muito, porque o trabalho de todo o ano valeu a pena. Quero agradecer a todos pelo apoio”, comemorou Antônio, ainda emocionado após a prova decisiva.

Os números da temporada refletem o desempenho consistente do piloto. Antônio Rocha venceu duas corridas, subiu ao pódio três vezes na segunda colocação e em outras cinco oportunidades garantiu o terceiro lugar. A regularidade foi a chave para a conquista deste título, mostrando que a combinação de talento e estratégia pode superar qualquer obstáculo. Assim, com o título da Rotax Max na Copa São Paulo KGV 2024, Antônio Rocha encerra o ano com motivos de sobra para celebrar.

Classificação dos 9 primeiros da Rotax Max*

1º ANTÔNIO ROCHA 212

2º GIOVANA MARINOSKI 205

3º LUIZ FERNANDO 202

4º BRENO EBRAHIM 48

5º CAIO ROMANO 36

6º ENZO PRANDO 34

7º LUCAS PAIVA 34

8º ALEJANDRO SAMANIEGO 30

9º GABRIEL KOENIGKAN 13

*Classificação extra-oficial