António Oliveira no Corinthians: técnico chega em SP com mulher, filhos e a sogra e vira meme

O Corinthians deve acertar a contratação de António Oliveira, ex-treinador do Cuiabá, assim que tiver a liberação da Federação Paulista de Futebol (FPF) e fizer os acertos financeiros da contratação e da demissão de Mano Menezes. O técnico português desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite desta quinta-feira. Além da esperança de mudança para o time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, os torcedores comemoram, mesmo sem saber, a vinda de outra figura com Oliveira: sua sogra.

Tudo porque Vítor Pereira, treinador português que comandou o Corinthians em 2022, não seguiu no clube alegando problemas de saúde com a sua sogra, que morava em Portugal. Logo depois de deixar o Parque São Jorge, ele apareceu no comando do Flamengo.

A situação fez de Pereira alvo da torcida corintiana nas redes sociais. Ele até tentou remendar a explicação, mencionando “questões financeiras” para deixar o Corinthians. No Flamengo, o treinador ficou apenas três meses, perdeu o Campeonato Carioca para o Fluminense e foi demitido. No começo do mês, Vítor Pereira foi anunciado no Al-Shabab, da Arábia Saudita.

A mulher e os três filhos de Oliveira também desembarcaram com ele em São Paulo. Quem também vai acompanhar o técnico são os auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazaroni e Diego Favarin e o analista de desempenho Felipe Zilio, com quem ele já trabalhava no Cuiabá. Thiago Kosloski, auxiliar permanente da comissão técnica que comandou o time na derrota de 1 a 0 contra o Santos, na Vila Belmiro, foi demitido.

António Oliveira chega ao Corinthians para substituir Mano Menezes, demitido depois de quatro derrotas consecutivas em cinco jogos na temporada. O time tem a segunda pior campanha do Paulistão, com apenas três pontos e está na zona de rebaixamento com o Santo André. O Corinthians tenta reabilitar-se na próxima rodada, contra a Portuguesa, na Neo Química Arena, domingo, dia 11, às 16h. Não há confirmação de que António Oliveira vai comandar o time já neste jogo.