António detecta problema e revela perfil de reforços que Corinthians busca

O técnico António Oliveira comentou sobre o perfil de reforços desejado pelo Corinthians no mercado da bola.

O treinador português entende que os cariocas do Botafogo foram superiores na força, principalmente no meio-campo.

O Timão deve buscar contratações de jogadores mais intensos. Um dos alvos é o meio-campista Hernani, do Parma (ITA).

O Corinthians tem jogadores técnicos de meio-campo, como Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado, mas perde quando precisa de imposição física.

O Botafogo teve Danilo Barbosa (1,83 m), Marlon Freitas (1,85 m) e Tchê Tchê (1,75 m) de volantes e três atacantes de velocidade: Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos.

“Quem olha para nós percebe que falta um pouco de corpo, dimensão física. É a batalha do meio-campo, duelos de primeira e segunda bola. Sofremos um pouco. É uma análise perfeita do que vimos, sentimos. É construção do elenco. Temos que fazer reajustes para aliar condição física e técnica. Não é só talento. É questão competitiva, mais dimensão física para equilibrar jogos contra esse tipo de equipe. Sofremos também no Paulista contra o Palmeiras assim. Se o adversário leva para a dimensão física, temos dificuldades e cada um joga com as armas que tem”, disse António Oliveira.