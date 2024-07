Antônia Fontenelle diz que Iza ‘não é coitada’ após traição: ‘A vida é feita de escolha’

Antônia Fontenelle, 50, foi mais uma famosa que decidiu comentar sobre a traição sofrida por Iza, 33, nesta quinta-feira (11). Mas, na contramão de Ana Maria Braga, Anitta, Sabrina Sato e Luana Piovani, por exemplo, que mandaram mensagens de apoio à cantora, a apresentadora fez duras críticas a intérprete de “Dona de Mim” e seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, 29.

Fontenelle começou no vídeo “Preciso fazer uma análise bem fria como mulher desse chifre da Iza. Uma cantora no auge do seu sucesso, com dinheiro, que opta por se casar, engravidar, com um jogador de futebol falido de um time de segunda categoria. O que esperava ?”.

Iza está grávida de seis meses e anunciou o fim do seu namoro ao descobrir que estava sendo traída nesta quarta-feira (10). Yuri é meio-campista e joga no time B do Mirassol, que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Ela chamou a descoberta da traição de “um livramento” e disse que também foi traída. Várias vezes. “Fui a mulher mais chifruda do planeta terra, e por causa das minhas escolhas. Não estou justificando nada, só quero te dizer: bem-vinda ao clube, bebê. Faz parte das escolhas erradas da gente”, completou. “Não tem coitada nessa história, tem mau-caráter, no caso, o cara. O erro foi a escolha! A vida é feita de escolha, cada ação causa uma reação”, disse.

Na sequência, Antônia lembrou um episódio envolvendo o piloto Lewis Hamilton. Em outubro de 2022, o pentacampeão mundial de F1 jantou com Iza e os fãs da cantora torceram por um romance logo depois do anúncio da separação dela com o produtor Sergio Santos. “Uma mulher com a voz da Iza, cantora bem-sucedida e que já teve acesso ao Lewis Hamilton. Todo mundo fala que ele ficou encantado por ela! Poderia ter engatado um romance. Levar um chifre do Lewis Hamilton a gente até explica”, emendou.

Por fim, ela chamou Iza de imatura e ainda apontou que a cantora teria cedido à “pressão da indústria da fofoca”. Para Fontenelle, a famosa deveria ter conversado com o ex antes de expor a situação. “Querida, você se envolveu com um moleque, um perna de pau de um time de segunda divisão”, reforçou. “Não tenho essa coisa de romantizar: ‘Ah, está Ah, está grávida. Coitadinha’.