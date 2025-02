Antigo Teatro Alfa será reaberto após dois anos com o nome de BTG Pactual Hall

O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, está apoiando a retomada das atividades culturais do antigo Teatro Alfa, que passará a se chamar BTG Pactual Hall. O espaço, que ficou fechado durante dois anos, está recebendo uma reforma para modernizar a estrutura e trazer mais conforto ao público, e reabrirá em outubro de 2025 com dois espetáculos: Hair e Vozes Negras, trazidos pela produtora Aventura.



O BTG Pactual Hall receberá espetáculos de diversas vertentes artísticas, como shows, concertos, ballets, peças de teatro e musicais e ainda contará com atividades de formação artística. O apoio ao projeto e a mudança no nome do espaço de espetáculos está alinhado ao propósito do BTG Pactual de valorizar a arte, de investir em projetos que deixem um legado para a sociedade e de promover experiências únicas e enriquecedoras que geram uma conexão com o público:



“O incentivo à cultura é um dos pilares da nossa marca, e associar o nome do BTG Pactual a um espaço que celebra e valoriza a arte reforça nosso compromisso com a economia criativa. Mais do que proporcionar experiências ao público, estamos contribuindo para a reabertura de um teatro emblemático, um patrimônio de imenso valor para a cidade de São Paulo, criando um espaço que vai além dos espetáculos – um ambiente vivo de cultura e conexão com momentos marcantes da vida das pessoas.”, explica o CMO do BTG Pactual, André Kliousoff.



O BTG Pactual Hall contará com 1.100 lugares. O espaço fica localizado no Beyond The Club São Paulo, clube que oferecerá aos seus sócios ambientes como praia com atmosfera natural, com orla de areia e piscina de ondas para surfistas de todas as idades e níveis de surf, além de quadras esportivas, restaurantes, hospedagem, academia, spa, pet clube e lojas. Mesmo sendo dentro do clube, o teatro será acessível ao público em geral:



“A reinauguração deste teatro icônico como BTG Pactual Hall marca um novo capítulo para a cena cultural de São Paulo, e estamos entusiasmados em fazer parte desse movimento. Decidimos manter essa joia dentro do ecossistema do Beyond The Club, garantindo que tanto os sócios quanto o público em geral tenham acesso a espetáculos culturais incríveis. Para isso, contamos com a expertise da Aventura, de Aniela Jordan e Luiz Calainho, produtora cultural que assume a gestão e trará peças e eventos de grande qualidade. Assim, preservamos a essência histórica do espaço, ao mesmo tempo em que o transformamos em um palco para experiências inovadoras, imersivas e dinâmicas, alinhadas com o futuro da cultura”, afirma Oscar Segall, CEO da KSM Realty, idealizadora do Beyond The Club São Paulo.



Além dos 1.110 lugares que estarão disponíveis ao público ainda neste ano, para 2026, o BTG Pactual Hall abrirá sua segunda sala, com 200 lugares, que terá uma programação voltada ao público infanto-juvenil. Ainda para o próximo ano, a produtora Aventura abrirá uma turma de formação técnica para 30 pessoas, que terão a oportunidade de serem absorvidos pela própria produtora posteriormente.

“Estamos muito orgulhosos do BTG Pactual ingressar neste projeto conosco. O BTG Pactual Hall é um espaço voltado para a diversidade, que abrigará múltiplos conteúdos no campo da economia criativa”, reforça Luiz Calainho, uma das lideranças da Aventura.

Clientes do BTG Pactual poderão garantir ingressos na pré-venda dos espetáculos entre 21 de fevereiro e 9 de março, com 30% de desconto no valor (limitado a 4 ingressos por CPF) e preços especiais na bomboniere do teatro. Para aproveitar as vantagens, basta utilizar o cartão BTG Pactual no momento da compra. A venda geral ao público será aberta no dia 10 de março.

Sobre os espetáculos da estreia:

Hair e Vozes Negras serão os primeiros espetáculos a serem apresentados no BTG Pactual Hall. Símbolo máximo do movimento hippie nos anos 1960, Hair trará um elenco de trinta atores que dará vida a uma série de canções que ultrapassaram as fronteiras do teatro e se tornaram hits mundiais, como ‘Aquarius’ e ‘Let the Sunshine in’, representativas das profundas mudanças pelas quais a sociedade passava na época.



Vozes Negras é um espetáculo que coloca no centro da cena a história de grandes cantoras e compositoras negras do Brasil. A cada semana, canções, texto e direção se renovam a partir do contexto de cada homenageada. Todos os espetáculos da série funcionam de forma independente e não é necessário assistir em ordem cronológica. Cada sessão vai abrir espaço para uma conversa com a presença de uma debatedora convidada e a participação da plateia, sobre temas como o racismo e o feminismo negro nos dias de hoje.



“É o primeiro musical em série que existe no mundo. Conforme fomos montando o espetáculo, descobrimos que existia muito material disponível sobre a vida destas mulheres negras maravilhosas que abrilhantaram nossa música. Cada fim de semana será um espetáculo diferente homenageando duas cantoras diferentes, mas sempre na mesma estrutura do espetáculo. Trazer para o debate racial no Brasil sociólogas, pensadoras e acadêmicos é algo que, além de vivo, é de extrema urgência e necessidade nos dias de hoje”, completa Aniela Jordan, sócia-fundadora da Aventura.

Ao longo de seus 15 anos, a Aventura já atraiu mais de 4,3 milhões de espectadores, gerou mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, e alcançou um faturamento de R$42 milhões, evidenciando-se como um pilar na economia criativa do país. Desde sua fundação, tem o propósito de revitalizar e transformar espaços culturais em verdadeiros centros de experiência e emoção, capazes de conectar pessoas e criar memórias marcantes, levando ao público novas histórias que inspirem e proporcionem momentos verdadeiramente inesquecíveis. A acessibilidade e a inclusão também são pilares fundamentais para a empresa, garantindo acesso a experiências culturais enriquecedoras e transformadoras, que promovam a integração e o contato direto com a arte.