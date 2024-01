Antigo prédio da ACISBEC foi totalmente revitalizado

O emblemático prédio da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo), na avenida Faria Lima, 360, Centro, referência de localização durante anos, ganhou um novo visual, após ter sido totalmente revitalizado. O espaço foi ocupado pelo Grupo Mais Brasil, rede de concessionárias de motocicletas DAFRA, KTM e multimarcas. A reforma levou cerca de um ano e as novas instalações serão reinauguradas em breve.

A arquitetura do prédio foi renovada interna e externamente, porém preservada a estrutura original. A fachada ganhou um novo visual, moderno e arrojado. As instalações internas passaram por reforma geral, desde pintura, troca de pisos, elétrica, hidráulica e separação de ambientes, entre outros.

A ACISBEC ocupou o edifício (espólio da família Moura) entre 1978 até os anos 2000, quando mudou para a sede própria, no atual endereço, na Rua do Imperador, 14, Bairro Nova Petrópolis. A associação foi fundada em 1944, há 80 anos, no andar de cima do prédio, onde, na época, era o Banco Noroeste e, atualmente, o Santander, na esquina das ruas Marechal Deodoro com a Dr. Fláquer.

Após a conclusão da sede própria e mudança para o Bairro Nova Petrópolis, a ACISBEC manteve nos pisos superiores do prédio antigo, um amplo acervo de parte do patrimônio da Associação entre documentos, obras, biblioteca e peças. Na época, em 1978, apenas o andar térreo foi ocupado pelo Grupo Mais Brasil.

“Após oito anos utilizando somente a parte de baixo, conseguimos investir, ampliar e ocupar todas as instalações até o terceiro andar. Foi uma conquista e um desejo antigo que conseguimos concretizar”, explicou o proprietário Eliel Oliveira.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, disse que é uma satisfação ver a transformação do prédio, além da valorização local. “É um excelente ponto, bem central e que, acima de tudo, guarda e preserva longa história da Associação”, comentou.

Reforma – Agora, o Grupo Mais Brasil abriga um show room no andar térreo e os outros pisos estão divididos entre oficina e manutenção, estoque de peças, área de lavagem e escritório. O espaço ampliado passou de 300 metros quadrados para 800 metros quadrados e dobrou o número de funcionários de 10 para 20 pessoas, segundo o empresário.

“Com a mudança, conseguimos trazer um público premium para o segmento de duas rodas de alta cilindrada”, explicou Eliel Oliveira. De acordo com ele, o grupo atua nas áreas de vendas, pós-vendas, peças, acessórios e serviços de manutenção. Além disso, a oficina é referência Porto Seguro e Mafre para execução de serviços. No total, a rede conta com 60 funcionários.