Anthony Mackie surge como Capitão América e enfrenta Hulk Vermelho

Com mísseis, explosões e rasantes, a Marvel abre o trailer de “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, primeiro filme em que Chris Evans deixa o personagem para dar lugar a Anthony Mackie, ator negro que até então fazia o personagem Falcão e assume o herói como o novo símbolo dos Estados Unidos, após o personagem antigo se aposentar da vida de herói no filme anterior.

No vídeo, o novo Capitão América enfrenta o dilema de aceitar ou não a proposta do general Thunderbolt Ross, personagem de Harrison Ford, de assumir uma posição militar oficial. “Você pode ser o Capitão América, mas não é o Seteve Rogers”, diz Ross, prevendo críticas de fãs com dificuldade de acompanhar a mudança. “É verdade, eu não sou”, responde o novo herói com confiança.

O filme, que está previsto para fevereiro de 2025, encerra seu primeiro vídeo de divulgação com um vislumbre do Hulk Vermelho, personagem clássico dos quadrinhos que faz sua primeira aparição no universo cinematográfico da Marvel, o MCU.