Antes do Rock in Rio, Ed Sheeran assiste a jogo do Fluminense no Maracanã e ganha camisa do time

Após desembarcar discretamente no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (18), Ed Sheeran decidiu curtir um programa bem carioca antes de se apresentar no Rock in Rio. O cantor britânico foi ao estádio do Maracanã para assistir ao jogo do Fluminense contra o Atlético-MG na Libertadores.

O pedido para estar na torcida do jogo foi feita pelo próprio cantor, segundo o que a assessoria do Fluminense disse à reportagem. Com ele, cerca de 12 membros da equipe assistem ao jogo no camarote.

O cantor ainda foi presenteado com uma camisa do Fluminense pelo presidente do time, Mário Bittencourt. Os jogadores Marcelo e Tiago Silva também enviaram camisas autografadas.

Apaixonado por futebol, Sheeran comprou parte das ações do Ipswich Town, seu time do coração desde a infância. Sendo assim, não é de se espantar que o cantor se interesse pelo programa clássico no país do futebol.

O britânico foi filmado pelas câmeras do jogo, transmitido ao vivo no serviço de streaming Paramaunt+. Nas redes sociais, internautas perceberam sua presença e ficaram animados ao verem o britânico na torcida do time brasileiro.

Ed Sheeran será a atração principal do Rock in Rio nesta quinta-feira (19). Além dele, Charlie Puth, Joss Stone e Jão são algumas das demais atrações do festival de música.