Antes de pedir socorro, lojistas tentaram combater fogo no Shopping 25 Brás

Antes de pedir socorro, os lojistas do Shopping 25 Brás tentaram combater o fogo por conta própria logo que o incêndio começou, segundo o Corpo de Bombeiros.

O shopping começa a funcionar às 5h e o incêndio teve início por voltadas 6h40 no segundo andar do prédio. As causas do fogo ainda são desconhecidas e serão apuradas após o controle das chamas.

“Porque não eram profissionais brigadistas, não tinham conhecimento, em vez de ligar 193 de imediato, ficaram tentando combater”, disse o capitão Maycon Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Desde o início da manhã, os bombeiros atuam no local com 24 viaturas e 76 agentes. Eles tentam confinar as chamas, para que não atinjam as edificações próximas, que foram evacuadas.

Não há previsão de quanto tempo será necessário para controlar as chamas.

Há risco de colapso do prédio, que tem uma área de 18 mil metros quadrados. No entanto, segundo os bombeiros, isso não está na iminência de acontecer.

Segundo a prefeitura, três pessoas precisaram de atendimento por inalarem fumaça e estão estáveis. Elas foram encaminhadas ao PS do Hospital Tatuapé e receberam hidratação. Os Bombeiros descartam que possa haver vítimas no prédio.

Muitos consumidores circulavam pelo bairro quando o fogo começou, já que este é um dos principais horários de funcionamento do comércio local. Várias pessoas que trabalham no entorno já estavam pelo local e, de acordo com os bombeiros, conseguiram deixar a região antes que o fogo se alastrasse.