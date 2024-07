Ansiedade no meio corporativo é tema de palestra na ACISA

O atual mundo corporativo tem sido desafiador e cada vez mais os gestores e colaboradores são cobrados por metas e prazos. Essa rotina diária tem gerado, comprovadamente, excesso de casos de ansiedade nos profissionais e, quando ela é intensa, pode atrapalhar desde as tarefas mais simples até transtorno de pânico ou fobia.

Diante desse cenário, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – promoverá uma palestra com o tema: Ansiedade no meio corporativo e as inscrições estão disponíveis em www.bit.ly/CCN-07Ago24.

O evento acontecerá na quarta-feira (7 de agosto) às 19h, no Centro de Capacitação & Negócios ACISA e será conduzido pelo professor Almir de Carvalho, formado em Educação Artística, com pós-graduação em Yoga e mestrado em Artes Cênicas.

Durante a palestra, o participante conhecerá o que é ansiedade, as diferenças entre traço e estado de ansiedade, os relacionamentos, produtividade e formas para reduzir a ansiedade.

A palestra é gratuita, mas quem puder colaborar com as pessoas em situação de vulnerabilidade, no dia, será arrecadado alimento não perecível para o programa ACISA Solidária, que repassará todos os itens doados para as instituições de Santo André, por meio da Feasa – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André.