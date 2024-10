Ansiedade é a terceira causa de afastamento no trabalho

A ansiedade já é a terceira doença que mais afasta o brasileiro no ambiente de trabalho. Um levantamento do Ministério da Previdência Social, de outubro de 2023 a setembro de 2024, apontou que o INSS concedeu mais de 128 mil benefícios por incapacidade, por conta de transtorno de ansiedade e transtorno de pânico. A ansiedade ficou atrás somente de dor nas costas, com 185.843 requerimentos concedidos.

No ano passado, o Ministério da Saúde, atualizou a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT), que agora inclui transtornos mentais como ansiedade e burnout. Esta mudança é um passo importante para reconhecer formalmente a gravidade desses problemas e a necessidade de suporte adequado.

De acordo com o Dr. Newton Teixeira Franco, anestesiologista da Anescorp, pacientes que chegam à clínica, já estão com quadro avançado de ansiedade. “Após a consulta já iniciamos de imediato o tratamento com uma infusão de cetamina, que é conhecida por sua ação rápida e alívio dos sintomas”, explica.

Dr. Newton diz ainda que, “a síndrome de esgotamento profissional tem evidenciado nos pacientes sintomas de ansiedade e depressão e que entre diversos tratamentos está a cetamina, que ajuda o paciente a encontrar leveza e se cobrar menos”.

A cetamina e seus derivados são medicamentos, inicialmente usados como anestésicos, mas que também se destacaram como uma das maiores inovações em saúde mental dos últimos anos. Em 2019, o Federal Drug Administration (FDA), órgão que regula medicamentos nos EUA, aprovou o uso da cetamina para tratar casos graves de depressão que não respondem a outros tratamentos, bipolaridade, tentativa de suicídio, dentre outras doenças. Além disso, a cetamina foi incluída na Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS).