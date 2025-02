‘Anora’ vence prêmio do sindicato dos produtores e desponta como favorito para o Oscar

No último sábado (8), o Sindicato dos Produtores da América (PGA) anunciou que o filme “Anora” foi consagrado como o Melhor Filme do ano. A obra, que narra a trajetória de uma stripper de Nova York que se vê envolvida com um bilionário russo, já havia conquistado anteriormente o prêmio DGA Awards, destinado aos diretores.

O reconhecimento do PGA é amplamente visto como um forte indicativo das tendências para o Oscar, especialmente na categoria de Melhor Filme. Dirigido por Sean Baker, “Anora” competiu com outras produções notáveis, incluindo “O Brutalista”, “Um Completo Desconhecido”, “Duna: Parte 2”, “Emilia Pérez”, “A Verdadeira Dor”, “Setembro 5”, “Wicked”, “A Substância” e “Conclave”.

Confira a lista completa das produções que foram destaque no PGA:

Melhor Produção de Filme

“Anora”

“O Brutalista”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“A Verdadeira Dor”

“Setembro 5”

“A Substância”

“Wicked”

Melhor Produção de Animação

“Flow”

“Inside Out 2”

“Moana 2”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“Robô Selvagem”

Melhor Produção de TV – Drama

“Bad Sisters” (Apple TV +)

“A Diplomata” (Netflix)

“Fallout” (Prime Video)

“Shogun” (FX)

“Slow Horses” (Apple TV+)

Melhor Produção de TV – Comédia

“Abbott Elementary” (ABC)

“O Urso” (FX)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Curb Your Enthusiasm” (HBO/Max)

“Hacks” (HBO/Max)