Ano Novo: Outlet Premium Imigrantes funciona em horário diferenciado

Para oferecer uma experiência mais completa a seus clientes, o Outlet Premium Imigrantes funcionará em horário diferenciado na semana do Ano Novo. No dia 30 de dezembro, o empreendimento funciona em seu horário normal, das 9h às 21h.

No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, o Outlet estará aberto em horário especial, das 9h às 16h. Já no dia 1 de janeiro o empreendimento estará fechado, retornando as operações no dia 2 de janeiro em seu horário normal, das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 16/ Hora adicional R$ 3.