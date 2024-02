Ano Novo Chinês terá desfile de dragões e leões coloridos no bairro da Liberdade

O bairro da Liberdade, em São Paulo, é conhecido pela sua grande comunidade asiática, com destaque para os chineses. Anualmente, a Praça da Liberdade recebe a comemoração do Ano Novo Chinês, que segue o calendário lunissolar tradicional.

Este ano, o festival ocorre no próximo final de semana, 24 e 25 de fevereiro. O Ibrachina e o Chinese Bridge Club in São Paulo apoiam a realização do evento promovido pela Associação Amizade Brasil-China.

A programação inclui apresentações culturais, incluindo um show do Ibrachina Musical Project, que faz arranjos de músicas chinesas com sonoridade brasileira. As músicas são cantadas em mandarim e português. Para os interessados, a programação está disponivel neste link.

Serviço

Data: 24 e 25 de fevereiro de 2024

Horário: Das 10h30 às 19h

Local/Endereço: Praça da Liberdade