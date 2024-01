Aniversário de SP terá debate sobre moradia, passaporte cultural e visitação de marcos do Centro

O encontro “Favela é o Centro – Moradia Digna como Direito”, no dia 25 de janeiro, a partir das 11h, é uma oportunidade para debater o acesso das famílias e comunidades de baixa renda aos serviços dos(as) profissionais da Arquitetura e Urbanismo no âmbito da Lei 11.888/2008 (ATHIS – Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social).

A atividade trata-se de uma parceria entre o CAU/SP e Agência de Notícias das Favelas (ANF) que encerra a campanha publicitária realizada em quatro comunidades da capital paulista (Favela do Moinho, Parque do Gato, Vila Guilherme e Freguesia do Ó), por meio da instalação de 24 peças de minidoor social nas residências e comércios locais, com o mote “Arquitetas, Arquitetos e Urbanistas desde sempre, sempre presentes”.

O evento que será realizado no Museu das Favelas irá contar com a presença da presidente do CAU/SP, Camila Moreno de Camargo, da arquiteta e urbanista Ester Carro, do Instituto de Transformação Territorial, Cultural e Socioambiental Fazendinhando, e terá moderação do jornalista Djalma Campos.

Inaugurado em 2022, o Museu das Favelas, vinculado à Secretaria de Cultura do governo paulista, “é um ambiente de pesquisa, preservação, produção e comunicação das memórias e potências criativas das favelas brasileiras.” Está sediado no Palácio dos Campos Elíseos, prédio centenário projetado pelo arquiteto alemão Matheus Häusler, e tombado pelo Condephaat desde o final dos anos 70.

Profissionais interessados(as) em acompanhar o debate podem assistir à transmissão pelo canal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) no portal YouTube.

Passaporte NICHO: Roteiro cultural pelo Centro

Ainda, durante as comemorações do aniversário de 470 anos da capital paulista, o Núcleo de Instituições Culturais do Centro Histórico lança o “Passaporte NICHO”, um roteiro cultural pelos icônicos equipamentos culturais da região.

O NICHO é uma iniciativa de líderes da Caixa Cultural, Centro Cultural Banco do Brasil, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Museu da Bolsa do Brasil, Pateo do Collegio e Fundação Theatro Municipal de São Paulo.

Trata-se de propor ações voltadas ao centro de São Paulo por meio do intercâmbio de programações e atividades culturais com o objetivo de potencializar a divulgação desses espaços, atrair público visitante e movimentar os debates em torno dos processos de transformação da cidade.

O passaporte e mapa terão uma tiragem limitada de 100 exemplares, com validade somente para o dia 25 de janeiro. Serão distribuídos gratuitamente no Pateo do Collegio, complexo histórico, cultural e religioso no centro de São Paulo e que sinaliza o local de origem da capital.

O Patteo é o ponto inicial do roteiro proposto, e seu museu estará com visitação gratuita na data, a exemplo de todos os equipamentos culturais do Núcleo de Instituições Culturais do Centro Histórico.

A cada parada do roteiro, o visitante poderá ‘carimbar seu passaporte’ e receber representações em miniatura da arquitetura das fachadas das instituições.

A sede do CAU/SP, na rua Quinze de Novembro, estará aberta ao público das 9 às 17h, com a exposição das premiações “Nós Projetamos o Futuro” e “Nós Construímos o Presente”, que mostram trabalhos de destaque produzidos por estudantes e profissionais de Arquitetura e Urbanismo.

