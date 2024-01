Aniversário de SP tem Museu da Língua Portuguesa com exposições e atividades para crianças

O Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, terá entrada gratuita para todos os públicos nas atividades no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Nesta data, quem quiser conhecer a exposição principal e a mostra temporária Essa nossa canção não pagará nada. Serão gratuitas também a visita ao prédio da Estação da Luz com a equipe do Núcleo Educativo e as atividades da Estação Férias – Brincadeiras Musicais.

Desta forma, o Museu é uma ótima dica de passeio, seja para quem decidir visitar a cidade de São Paulo no feriado prolongado ou para quem mora na cidade. Vale lembrar que a instituição funcionará normalmente nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, com ingresso gratuito no sábado e a R$ 20 (inteira) na sexta e no domingo. Crianças até 7 anos não pagam em nenhum dia da semana.

A mostra temporária Essa nossa canção aborda a relação da língua portuguesa com a canção popular brasileira. Por meio de músicas de diversos gêneros, como piseiro, funk, bossa nova e sertanejo, interpretadas por nomes como Teresa Cristina, Juçara Marçal e Gilberto Gil, é possível conhecer a diversidade do português falado no Brasil. Tudo isso através de experiências imersivas e interativas, que, inclusive, já começam no elevador.

Com curadoria de Hermano Vianna e Carlos Nader, consultoria de José Miguel Wisnik e curadoria especial de Isa Grinspum Ferraz, Essa nossa canção conta com o patrocínio máster da CCR, patrocínio do Grupo Globo, e com o apoio do BNY Mellon e do Itaú Unibanco – todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

No dia 25, o Núcleo Educativo promove duas visitas mediadas especiais. Às 10h e às 13h, realiza o passeio pela exposição principal intitulado Quem civiliza quem?, que visa evidenciar a pluralidade dos povos indígenas e a influência exercida por eles no português falado no Brasil. Já às 11h e às 15h, é a vez da visita Presenças Negras na Construção da Cidade de São Paulo, na qual os educadores realizam um passeio pelo histórico prédio da Estação da Luz, sede do Museu, passando por lugares não abertos ao público e jogando luz no trabalho de engenheiros e arquitetos negros. Os grupos para as duas visitas são formados 15 minutos antes de seu início no Pátio A, perto da bilheteria.

No feriado de São Paulo, acontece também a última edição do Festival de Calçada, um dos destaques da programação da Estação Férias – Brincadeiras Musicais. Na Calçada do Saguão B, às 11h, a Trupe da Lona Preta apresenta o Circo do Fubanguinho, um espetáculo inspirado nas charangas, farsas e bufonarias, protagonizado por dois palhaços. Em seguida, a Caravana Lúdica espalha brinquedos de diversas partes do mundo e de distintas épocas para todo mundo brincar. Enquanto isso, no Saguão B, experiências lúdicas, como o Labirinto da Composição, também estarão à disposição de crianças de todas as idades e seus familiares.

SERVIÇO

Museu da Língua Portuguesa no Aniversário de São Paulo

Exposição principal + mostra temporária Essa nossa canção

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Grátis no dia 25 de janeiro (aniversário de São Paulo)

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/68203

Estação Férias – Brincadeiras Musicais

Até 26 de janeiro, de terça a sábado, das 10h às 17h

No Saguão B, no Pátio B e na Calçada do Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis

Visita mediada Quem civiliza quem?

Dia 25 de janeiro (quinta-feira), às 10h e às 13h

Grupos são formados 15 minutos antes no Pátio A, perto da bilheteria

Grátis

Visita mediada Presenças Negras na Construção da Cidade de São Paulo

Dia 25 de janeiro (quinta-feira), às 11h e às 15h

Grupos são formados 15 minutos antes no Pátio A, perto da bilheteria

Grátis