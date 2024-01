Aniversário de SP: oficinas culturais celebram 470 anos da cidade com arte e memória

As Oficinas Culturais Alfredo Volpi, Maestro Juan Serrano e Oswald de Andrade estão prontas para celebrar o aniversário da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro, com uma programação diversificada. As atividades planejadas destacam a riqueza e a variedade da expressão artística, abrangendo exposições, releituras teatrais, homenagens musicais e ocupações artísticas.

Oficinas Culturais é um Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Organização Social Poiesis. Saiba mais detalhes da programação do dia 25 de janeiro logo abaixo.

Oficina Cultural Alfredo Volpi

Em 2024, o coletivo Passeando pelas Ruas celebra uma década de atuação com a exposição Memórias Periféricas – Há uma década passeando pelas ruas, reforçando a premissa de que a zona leste de São Paulo tem diferentes histórias para contar. A partir do dia 25 de janeiro até 16 de março, terças às quintas, das 10h às 21h30, sextas e sábados, das 10h às 18h, os visitantes poderão percorrer a mostra e serão envolvidos por narrativas, imagens e sons que capturam uma década de dedicação do coletivo e dos jovens artistas, como um testemunho da vida e das histórias que moldam a região.

O coletivo empenha-se em estabelecer um diálogo profundo entre conhecimento histórico e as necessidades contemporâneas, com foco no patrimônio cultural. Ao todo, serão 25 obras expostas e divididas em livros, fanzine, objetos, mapas, camisetas, bordados, colagens, pinturas, escultura, ilustrações e conteúdo audiovisual. Todos os artistas são da Zona Leste, de bairros como Cidade Tiradentes, Jardim Helena, Vila Nova Curuçá, Parque dos Bancários, Jardim Moreno e Jardim Sapopemba.

A abertura da exposição contará com a presença dos artistas, os quais se apresentarão e falarão de suas criações. Além disso, o Coletivo “Passeando Pelas Ruas” fará uma breve apresentação de sua atuação ao longo de seus 10 anos de existência e de seu projeto “Memórias Periféricas”.

Enfrentando desafios como a falta de acesso a documentos, o Passeando pelas Ruas destaca a importância de oferecer espaço para as pessoas desses bairros falarem e mostrarem as próprias trajetórias ligadas às transformações dos territórios. A proposta da mostra artística é superar a barreira do acesso limitado à informação e proporcionar aos residentes da zona leste uma conexão mais significativa com as próprias raízes.

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

Na atividade Carimbando São Paulo – estamparia manual em E.V.A, os participantes poderão realizar, manualmente, a impressão em tecido, utilizando símbolos que retratam a diversidade de São Paulo. Coordenado pela artesã e artista têxtil Mayara Sabino, o encontro tem como propósito estimular a criatividade e o interesse na produção artística, empregando técnicas e materiais de fácil acesso. Ocorre dia 25 de janeiro, quinta-feira, em dois horários, das 12h às 13h e das 13h10 às 14h10, com a participação por ordem de chegada.

A unidade localizada no bairro Taipas, região noroeste, ainda apresenta a intervenção imersiva Foto projeção imersiva em cenário digital: SP 470 anos, coordenada por Guilherme Godoy, graduado em Comunicação e Multimeios. A atividade contará com recursos visuais de imagens digitais dos principais pontos turísticos da capital paulista. Na mesma data, das 13h30 às 15h30, os interessados poderão escolher os locais que desejam projetar em um ambiente sensorial, resultando em um pano de fundo para sessões fotográficas.

Em uma homenagem à inesquecível rainha do rock brasileiro, a Oficina Cultural Maestro Juan Serrano apresenta o Tributo à Rita Lee. Coordenado pela cantora Eve da Mata, o evento traz um repertório abrangente, contemplando diversas canções da renomada artista. Falecida em 2023 aos 75 anos, esta celebração musical pela trajetória da compositora ocorre no aniversário de São Paulo, das 13h30 às 14h30.

Na arte cênica, o Grupo Teatral Art & Faces apresenta uma releitura do clássico Auto da Compadecida, obra de Ariano Suassuna, trazendo as divertidas aventuras de dois nordestinos: um, o mais covarde dos homens, e o outro, um pobre mentiroso. Os personagens enfrentam desafios diários em busca do sustento, envolvendo-se em episódios engraçados e enganando os habitantes de um pequeno vilarejo no sertão da Paraíba. A peça pode ser assistida das 16h às 17h.

Oficina Cultural Oswald de Andrade

A unidade da Oficina Cultural localizada no Bom Retiro também traz diversas atrações para o dia 25. Este ano, o Festival de Dança de Joinville prestou uma homenagem a Hulda Bittencourt, nascida em Santa Cruz do Rio Pardo e que se apaixonou pela dança na adolescência, construindo um currículo admirável ao longo dos anos. Como bailarina e diretora artística da Cisne Negro Cia. de Dança, Hulda deixou um legado significativo ao falecer em 2021. Em tributo, a companhia realiza uma exposição repleta de memórias que passou por Joinville e chega agora a São Paulo, com abertura às 12h.

A exposição ocupará a Oficina Cultural Oswald de Andrade com a curadoria de Dany Bittencourt e da Cisne Negro Cia. de Dança. A mostra combina a iconografia da vida pessoal com as numerosas coreografias da companhia, e ficará aberta até 2 março, de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e sábados das 12h às 18h.

Já a Oswald dança Rita Lee é uma performance de dança feita em comemoração ao aniversário da capital paulista e, ao mesmo tempo, inspirada nas músicas da grande artista paulistana Rita Lee, remixadas ao vivo pela bailarina e DJ Daniela Moraes. A atividade, das 13h às 14h, explora a fusão entre movimento, música e arquitetura.

O projeto Silk Urbano apresenta a atividade Estampando São Paulo. A coordenação é da artista visual Andreza Domingues e os participantes terão suporte para personalizar as próprias camisetas com estampas exclusivas que refletem a diversidade histórica e cultural da cidade. A atividade ocorre das 13h às 16h, próxima a entrada do prédio da Oficina.

A unidade também convida o público a participar da Feira de Troca de Livros, uma oportunidade para renovar as bibliotecas pessoais de forma gratuita. No aniversário de São Paulo, das 14h às 17h30, no Espaço do Livro da Oficina, o evento estará aberto a todos que quiserem trocar livros de diversos gêneros literários, como romance, conto, crônica, poesia, biografia e quadrinhos.

Para participar, basta trazer livros bem conservados, exceto aqueles de caráter didático ou técnico. A dinâmica da feira será de troca direta, permitindo que os participantes escolham novas leituras. A Feira é uma iniciativa que visa incentivar o compartilhamento de conhecimento e promover a circulação de obras literárias entre os amantes da leitura. Aproveite também para conhecer as novas instalações do Espaço do Livro da Oficina Cultural Oswald de Andrade.

Para conhecer a agenda completa dessas unidades, acesse o site do Programa Oficinas Culturais.

Exposição: Memórias Periféricas — Há uma década ‘Passeando pelas Ruas’

Coordenação: coletivo Passeando pelas Ruas

Período de visitação: 25 de janeiro a 16 de março – terças às quintas-feiras -, das 10h às 21h30; sextas e sábados, das 10h às 18h.

Faixa etária: Livre

Rua Américo Salvador Novelli, 416 — Itaquera — São Paulo

Telefone: (11) 2056-5028 | Horário de funcionamento: terças às quintas-feiras, das 10h às 21h30|

Sextas e Sábados das 10h às 18h.

Detalhes sobre os protocolos para visitas podem ser conferidos no site.

Acessibilidade: elevador, banheiro acessível para cadeirantes e rampa de acesso na entrada.

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

25 de janeiro, quinta-feira

Carimbando São Paulo — Estamparia Manual em E.V.A

Coordenação: Mayara Sabino

Turma A: 12h às 13h

Turma B: 13h10 às 14h10

Faixa etária: 7 anos

Vagas: 12 por turma

Inscrições: por ordem de chegada

Foto projeção imersiva em cenário digital

Coordenação: Guilherme Godoy

13h30 às 15h30

Faixa etária: Livre

Inscrições: por ordem de chegada

Vagas: 60

Tributo à Rita Lee

Coordenação: Eve da Mata

13h30 às 14h30

Faixa etária: Livre

Sem a necessidade de inscrição

Auto da Compadecida — Uma releitura teatral

Coordenação: Grupo Teatral Art & Faces

16h às 17h

Faixa etária: Livre

Rua Joaquim Pimentel, 200 – Cohab Taipas – São Paulo (Próximo a pontos de ônibus)

Telefone: (11) 3971-3640 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para visitar a Oficina, agende antecipadamente pelo WhatsApp (11) 3971-3640.

No site Oficinas Culturais , o público encontra informações sobre as medidas sanitárias para combater a proliferação de Covid-19;

Acessibilidade: rampa de acesso para cadeirantes e barras de segurança no sanitário

Programação gratuita. Para conferir a programação completa acesse o site do programa Oficinas

Oficina Cultural Oswald de Andrade

Ocupação Hulda Bittencourt – Uma Historia com a dança

Coordenação: Cisne Negro Cia. de Dança

Abertura: 25 de janeiro – quinta-feira – 12h

Período de visitação: 26 de janeiro a 02 de março – segunda a sexta-feira – das 10h às 20h; sábados – das 12h às 18h

Faixa etária: Livre

Atividades listadas abaixo também no dia 25 de janeiro:

Oswald dança Rita Lee (Performance Site-Specific especial para o aniversario de São Paulo)

Coordenação: Daniela Moraes

13h às 14h

Faixa etária: Livre

A atividade será realizada na fachada da Oficina. Não é necessária a retirada de ingressos

Estampando São Paulo

Coordenação: Andreza Domingues

13h às 16h

Faixa etária: Livre

Feira de troca de livros

Espaço do Livro

14h às 17h30

Faixa etária: Livre

Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro – São Paulo

Telefone: (11) 3222-2662 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 10h às 21h00, aos sábados das 11h às 18h.

Grupos artísticos que precisam ocupar espaços para ensaios devem agendar antecipadamente por e-mail informado no site da Oficina. Acessibilidade: rampa de acesso para cadeirantes.

Sobre o Programa Oficinas Culturais

Como uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela POIESIS – Organização Social de Cultura, o Programa Oficinas Culturais promove formação e vivência à população no campo da cultura desde 1986.

Oficinas Culturais dialoga com o interior por meio de dois festivais (FLI – Festival Literário do Vale do Ribeira e MIA – Festival de Música Instrumental), Ciclo de Gestão Cultural, Ciclo de Cultura Tradicional, Programa de Qualificação em Artes que dá orientação artística a grupos, companhias ou coletivos de dança e teatro no interior, litoral e região metropolitana de São Paulo, e o Programa de Formação no Interior que oferece atividades formativas.

Além disso, na cidade de São Paulo, o programa realiza atividades de formação e difusão em três espaços: Oficina Cultural Oswald de Andrade (Bom Retiro), Oficina Cultural Alfredo Volpi (Itaquera) e Oficina Cultural Maestro Juan Serrano (Taipas).