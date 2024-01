Aniversário de SP: Fábricas de Cultura realizam exposições de 30 telas de grafite nas ruas do extremo Leste paulistano

Com o objetivo de tornar a arte cada vez mais acessível a toda a população, as Fábricas de Cultura espalharam telas de grafite pelas ruas da zona Leste. Desde 17 de janeiro, moradores dos bairros Belém, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Sapopemba e Vila Curuçá já podem contemplar 30 obras de grafiteiros, nas comunidades dos entornos das Fábricas de Cultura de cada bairro. A iniciativa é realizada em comemoração ao aniversário de 470 anos da capital paulistana.

Chamado de “Galeria da Quebrada”, o projeto reúne diversas exposições realizadas anteriormente pelas Fábricas de Cultura. Para a exposição foram escolhidos os seguintes temas: “As mil Faces de Sabotage”, em homenagem ao rapper brasileiro, com oito telas de grafiteiros, baseadas em retratos do artista; “O Samba Italiano de Adoniran Barbosa”, com oito telas de grafiteiros inspiradas em canções do músico; “As Rondas de Paulo Vanzolini”, em homenagem aos 10 anos sem um dos nomes mais importantes do samba brasileiro, também com oito telas de grafiteiros baseada em suas canções e “A Noite Estrelada de São Paulo”, trazendo um pouco da vida noturna da capital paulistana, na visão de seis grafiteiros, inspirados na obra de Van Gogh. Segue abaixo a relação completa das obras e grafiteiros de cada uma das exposições.

Data: a partir do dia 17 de janeiro

Cidade Tiradentes

Nos entornos da Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes: Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281, Conj. Hab. Fazenda do Carmo, São Paulo – SP

-Favela Iguatemi (Campinho) , Beco do Godoy

-Favela Pedra Branca (Igrejinha), Travessa da Preta

-Favela Souza Ramos, Travessa da Ponte

Itaim Paulista

Nos entornos da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista: R. Estudantes da China, 500 – Itaim Paulista, São Paulo – SP

-Comunidade do Jagata, Travessa Ari Clodovil

-Comunidade Miliunas, R. Magdiel Alves de Morais

Sapopemba

Nos entornos da Fábrica de Cultura de Sapopemba: R. Augustin Luberti, 300 – Fazenda da Juta, São Paulo – SP

– Fazenda da Juta na Travessa Intelectos, Praça dos Sonhos e Rua Luca Conforti

Vila Curuçá

Nos entornos da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá: R. Pedra Dourada, 65 – Jardim Robru, São Paulo – SP

-Comunidade Malvina, travessa da rua Ravena e viela Dona Orminda

Belém

Nos entornos da Fábrica de Cultura do Parque Belém: Av. Celso Garcia, 2231 – Belenzinho, São Paulo – SP

-Travessa Nelson Cruz

1)Exposição: As mil Faces de Sabotage

Grafiteiros e obras homenageadas: 8 telas de graffiti retratando a imagem marcante do rapper, realizadas por Zulu Tiquinho, Ray, Mayk, ArtVida, André, Denis Pinho, MágicO e PP Silva.

2)Exposição: O Samba Italiano de Adoniran Barbosa

Grafiteiros e obras homenageadas: 8 telas de graffiti, realizadas por Pandora, que reinterpretou a música “Despejo na Favela”; Ana Kia, com uma releitura da música “Tiro ao Álvaro”; Fixxa, que apresenta sua versão da música “Torresmo à Milanesa”; Tia Bob, responsável pela releitura da música “Iracema”; Bie, com uma nova interpretação da música “Trem das Onze”; Robs, que recriou a música “Saudosa Maloca”; Genesis, com uma interpretação única da música “Um Samba no Bexiga”; e Pow, que trouxe uma nova visão para a música “As Mariposas”.

3)Exposição: As Rondas de Paulo Vanzolini

Grafiteiros e obras homenageadas: 8 telas de graffiti, realizadas por P.P Silva, que criou pintura a partir da música “Na boca da noite”, parceria de Vanzolini com Toquinho; o grafiteiro Art Vida fez grafitti a partir de “Samba erudito”; enquanto Obrene retratou o próprio Vanzolini com inspiração em Cuitelinho, tema tradicional adaptado e revitalizado em 1974 pelo compositor. Banguone homenageia o samba “Volta por cima”, Pandora realiza criação com inspiração em “Capoeira do Arnaldo”, Sow84 tela com base em “Ronda”e Kadu Credo pintura que retrata “Praça Clóvis”. Há ainda retrato de Paulo Vanzolini no traço do grafiteiro Melancia.

4)Exposição: A Noite Estrelada de São Paulo

Grafiteiros: 6 telas de graffiti, realizadas por Sow 84, Afolego, Negana, Genesis, Mel Zabunov e Preto TNA.