Aniversário de SP: 800 mil veículos são esperados no rodoanel

A comemoração de aniversário da maior cidade do Brasil movimentará as estradas ao redor de toda a capital paulista. E no Rodoanel não será diferente, a Concessionária SPMAR, responsável pela administração dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, estima a passagem de mais de 800 mil veículos durante o feriado de aniversário da cidade de São Paulo, entre os dias 24 e 28 de janeiro, sendo 560 mil no trecho Sul e 140 mil pelo Trecho Leste.

Melhores horários para viajar:

24/01 – antes das 6h, após as 20h;

25/01 – antes das 9h, após as 20h;

26/01 – antes das 10, após as 21h;

27/01 – antes das 10h, após as 21h;

28/01 – antes das 6h, após as 20h.

Por estarmos no Verão, a Concessionária alerta os motoristas sobre a possibilidade de chuvas fortes repentinas ao longo da viagem.

“Nesse caso antes de pegar a estrada é fundamental que o motorista veja a previsão do tempo e realize uma revisão preventiva dos itens básicos do veículo”, explica Andrew Aquino, coordenador de tráfego da Concessionária SPMAR. Na lista de itens considerados básicos no carro, estão: nível de água e óleo, calibragem de pneus, condições dos filtros de ar, óleo e o combustível, além de um teste de bateria, motor de arranque e alternador.

Outro cuidado diz respeito ao funcionamento correto dos itens de segurança, como farol, setas, pneus e limpadores de para-brisa. A verificação do para-brisa, por exemplo, leva 30 segundos. Basta o motorista acionar o limpador enquanto derrama água no vidro. Nesse caso, é preciso se atentar se a palheta trabalha sem barulho, ruído, vibração, sem deixar riscos ou algum tipo de falha do rodo na ida e na volta. O tempo de 30 segundos é importante para que a borracha da palheta do limpador de para-brisa, que estava parada, se assente na posição de trabalho.

Essas e outras dicas podem ser encontradas no podcast sobre segurança viária da Concessionária SPMAR, o De Olho na Estrada, onde há uma série de entrevistas com profissionais que ensinam como realizar uma viagem segura, com dicas fundamentais sobre comportamento na direção e itens de segurança.

A operação de feriado contará com 20 viaturas, entre elas: cinco ambulâncias, sete guinchos, cinco veículos de inspeção, um de supervisão de tráfego, um caminhão de combate ao incêndio, um carro de resgate de animais. Nos horários de pico, a concessionária reforçará a equipe operacional do Centro de Controle Operacional (CCO), além de aumentar o número de guinchos leves e viaturas de inspeção de tráfego.

Apoio – O motorista que necessitar de qualquer apoio emergencial tem à disposição uma equipe preparada para atendê-lo 24 horas por dia. Em caso de dúvida ou de atendimento na via, o usuário pode entrar em contato com a SPMAR pelo 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones de emergências situados a cada quilometro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto.

Os Trechos Sul e Leste do Rodoanel também contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 no caso do usuário precisar para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários, sala de espera e água potável.