Aniversário de São Paulo terá bikes em Interlagos

No próximo dia 25 de janeiro, o Autódromo de Interlagos vai receber uma programação especial que marca a abertura do calendário de atividades na temporada de 2024. E para começar, a pista será liberada para os bikers a partir das 8 horas, com passeio pela pista até as 11h30.

Além da celebração do aniversário da capital paulista, a atividade faz parte da programação do Grande Prêmio da Cidade de São Paulo 1000 Milhas Chevrolet Absoluta, que abre a temporada nacional de automobilismo. A largada acontece à meia-noite de sábado para domingo, e vai até o meio-dia do domingo.

Para participar do pedal, basta comparecer ao espaço e seguir as orientações dos instrutores e organização que farão um monitoramento da pista. Não é necessário se inscrever.

Ingressos

Os ingressos para acompanhar as provas de automobilismo no sábado e domingo podem ser comprados através do site www.ingresse.com/gpdesp1000milhas, somente para áreas de receptivos especiais como Paddock Club à R$600, que contará com Grid Pass, open bar, buffet, e acesso ao Boulevard. Outro setor é o 1000 Milhas Experience, a R$ 200, com acesso ao Boulevard e o Grid Pass para a corrida.

Já o 1000 Milhas Festival é gratuito, com acesso ao festival, às arquibancadas, shows, ativações, e à praça de alimentação. Para quem quiser acompanhar do conforto de casa, a prova será transmitida pelo canal do YouTube Race TV Oficial, e a primeira e última hora terão a transmissão do Band Sports. A corrida conta com carros protótipos e de turismo, e as ações de pista já começam na quinta-feira (25), após o passeio ciclístico.