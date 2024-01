Aniversário de São Paulo: Jardim Botânico promove edição de verão do Salão de Botânica

No próximo dia 25 de janeiro começa a edição de verão do Salão de Botânica, na zona sul da capital. O evento ocorre até o dia 28 e é uma oportunidade para o público conhecer coleções históricas de plantas, além de curiosidades sobre espécies nativas, exóticas e ameaçadas de extinção. O objetivo do encontro é fomentar o conhecimento sobre a flora, além da importância da conservação.

Entre as atrações está uma ampla amostra da coleção de Orquídeas e Bromélias exclusivas. Sucesso na edição de inverno, as plantas carnívoras estão garantidas na exposição. Elas possuem características únicas às quais permitem capturar e digerir pequenos animais a fim de obter nutrientes. Algumas têm folhas em forma de armadilhas que fecham rapidamente quando o inseto toca seus “pelos”; outras obtém o alimento por meio de líquidos digestivos que afogam suas presas após atraí-las. Essas plantas possuem dieta variada incluindo insetos, aranhas, crustáceos e até mesmo pequenos vertebrados, embora este último caso seja mais raro.

Os visitantes poderão observar ainda exemplares comumente encontrados nas residências, a exemplo das suculentas e cactos conhecidos por suas adaptações especiais para armazenar água em folhas, caules ou raízes, o que os permitem sobreviver em ambientes áridos e com escassez hídrica. Também haverá exposição de fotografias com registros de aves raras e a localização de ninhos e de produtos de abelhas brasileiras sem ferrão como mel, própolis e cera.

Novidades

O Salão de Botânica – Verão contará ainda com atividades* promovidas pela equipe de educação ambiental, sem custo adicional para o público que adquirir o ingresso do Jardim Botânico. Para garantir a vaga, as inscrições podem ser feitas por meio do link.

Passarinhada

No dia 26 de janeiro, a partir das 7h**, com saída da bilheteria, o público pode avistar e saber mais sobre as aves que habitam a Mata Atlântica na região.

Palestra sobre observação de aves e ciência cidadã

A partir das 10h, o biólogo e guia de observação de aves, Alex Mesquita, ministra palestra no espaço Casarão.

Oficina de confecção de mini terrários

Também em 26 de janeiro, às 14h30, na área de piquenique, aprenda a criar seus próprios ecossistemas em pequenos recipientes. Esta é uma oportunidade para quem se interessa pelo tema ou simplesmente deseja experimentar algo novo.

Oficina de cuidados e cultivo de orquídeas

Em 27 de janeiro, às 10h30, no espaço Salão de Botânica será promovida a oficina onde o visitante poderá explorar tudo o que precisa saber para manter suas orquídeas saudáveis e floridas. Nessa oficina serão abordados tópicos como os diferentes tipos, técnicas de replantio, rega adequada, adubação, controle de pragas e muito mais.

Caminho das Águas: uma caminhada histórica pelo Jardim Botânico

Já em 28 de janeiro, a partir das 14h30, com saída do Museu Botânico, os visitantes serão guiados pelas trilhas do jardim que abriga as nascentes do famoso Riacho do Ipiranga.

Sobre o Jardim Botânico de São Paulo

O Jardim Botânico de São Paulo é uma instituição reconhecida nacionalmente, dedicada à pesquisa, conservação e educação sobre a flora brasileira. Desde a sua fundação, tem sido um importante centro de referência para a botânica no Brasil e contribuído significativamente para a proteção do patrimônio natural do país.

Serviço:

Salão de Botânica

*A programação pode ser alterada em razão das condições climáticas

Data: 25 a 28 de janeiro

Horário: das 9h às 17h **O grupo inscrito na Passarinhada poderá entrar no local a partir das 7h

Local: Jardim Botânico

Endereço: Av. Miguel Estefno, 3031 (Água Funda), São Paulo, SP, 04301-902

Ingressos e informações: A partir de R$19,90 (inteira para compra antecipada no site)