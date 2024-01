Aniversário de São Paulo é celebrado com música e arte nas estações

Nesta quinta-feira (25), a cidade de São Paulo completa 470 anos de fundação, e esta data não poderia passar em branco em uma das partes mais essenciais e únicas da capital, o Metrô de São Paulo, responsável por transportar e conectar milhões de pessoas e culturas. Para celebrar mais um ano de história, confira a programação especial que acontecerá nas estações.

A partir das 17h, a Rateria, bateria da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, festejará com muita música na estação República (Linha 3-Vermelha). Fundado em 1997, o grupo conquistou destaque no cenário de samba universitário da capital paulista, e se aventura por ritmos variados, como samba ao rock, funk e sertanejo.

Para finalizar, com criatividade, o artista Rafael Guerra, homenageia o aniversário de São Paulo com a exposição “O ontem no hoje: a atemporalidade paulistana”. A mostra apresenta obras realizadas por meio de colagens digitais, que unem o cotidiano da população paulistana aos retratos de pintura acadêmica do século XIX e início do XX. Assim, Guerra mostra como a memória da cidade é feita por pessoas em situações corriqueiras do dia a dia.

As colagens ficarão expostas de 25 de janeiro a 25 de fevereiro, na estação República (Linha 3-Vermelha). E também em paredes das Estações Brigadeiro (Linha 2-Verde), Paraíso (Linhas 1-Azul e 2-Verde), e Luz (Linha 1-Azul).