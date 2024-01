Aniversário de São Paulo: Circo do Tirú abre sessão extra nesta quinta-feira

Para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, o Circo do Tirú abre uma nova sessão extra nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro, às 17h30. O espetáculo, que é sucesso de público, está localizado no Shopping Aricanduva, com nova temporada e várias novidade: Novas performances, palhaço Zé Ninguém (que veio do Nordeste para o circo); novo número de Malambo, dança tradicional argentina, variação dos tradicionais números com fogo e muito mais!

Sobre a criação do Circo – Tirullipa deu início a um dos projetos mais importantes de sua vida em maio de 2023: Retornar ao lugar onde nasceu. Após 30 anos, o showman volta ao picadeiro. Desta vez, como a estrela maior, para apresentar o espetáculo ABRACADABRA. “É muito gratificante poder trazer o circo – a minha raiz – para São Paulo. Meu desejo é que a felicidade seja prioridade neste show”, afirma o artista que já arranca gargalhadas com conteúdos irreverentes para milhares de pessoas nas redes sociais.

O Circo do Tirú estreou no dia 11 de Maio, com uma superprodução com mais de 50 artistas no palco. Uma experiência única de cores, música e muita emoção, homenageando as crianças de todas as gerações: as que brincam em 2023 e também aquelas que moram na memória e no coração dos adultos.

Nova Temporada – São Paulo

Local: Circo Do Tirú No Shopping Aricanduva

Endereço: Av. Aricanduva, 5555 – Aricanduva, São Paulo – Sp, 03527-900

Horário De Funcionamento: Todos Os Dias Das 10h Às 22h.

Classificação: Livre

Duração: 120 Minutos

Acessibilidade: Sim

Canal De Vendas Oficial: Uhuu.Com – Com Taxa De Serviço

Bilheteria Física – Sem Taxa

