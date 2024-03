Aniversário de Santo André: município anuncia um mês inteiro de festividades

A prefeitura de Santo André anunciou nesta segunda-feira (25) a programação de atividades para abril, quando o município completa 471 anos. Com o tema “471 Motivos para Amar Nossa Cidade,” o mês de aniversário de Santo André será recheado de atrações e entregas em diversos setores: cultura, mobilidade, esporte, gastronomia, entre outros.

“Vai ser o maior aniversário da história de Santo André,” declarou o prefeito Paulo Serra. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa realizada no edifício do poder executivo municipal, contando também com a presença da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra e Ana Claudia Fabris, presidente do Fundo Social de Solidariedade. 100 atrações musicais, 300 artistas regionais, mais de 20 inaugurações, entregas e programas.

Prefeito Paulo Serra e primeira-dama, deputada estadual Ana Carolina Serra, no anúncio da programação do aniversário de Santo André (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A agenda já tem início no dia 30 de março e vai até o dia 30 de abril. A primeira atividade acontecerá nos parques Celso Daniel e Regional da Criança, com a Caça ao Tesouro de Páscoa nos dias 30 e 31. A prefeitura espera receber cerca de 8.000 crianças — a inscrição deve ser realizada previamente.

De acordo com Serra, a cidade estima que mais de 200.000 pessoas estejam presentes nos eventos — batendo os recordes dos anos anteriores.

Aniversário de Santo André: Agenda Cultural

Como a data de aniversário de Santo André, propriamente dito, cai em uma segunda-feira (08), a Feira da Fraternidade será concluída neste momento. Ela terá início no dia 06 (sábado) no Paço Municipal e terá mais de 50 entidades presentes. Arnaldo Antunes, Inimigos da HP e Roupa Nova são os grandes destaques da programação do feriado prolongado.

Arnaldo Antunes é uma das principais atrações da Feira da Fraternidade no Aniversário de Santo André (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Buscando descentralizar a cultura, neste mesmo final de semana a prefeitura realizará ainda o Samba no Guaraciaba, tendo Xande de Pilares como a principal atração.

O Paço volta a receber um show no Dia D Solidário — 28 de abril —, evento organizado pelo skatista andreense Sandro Dias. Na ocasião, a banda Charlie Brown Jr. será homenageada pelos seus ex-integrantes Marcão Britto e Thiago Castanho, e os amantes do skate terão pistas e competições para participar.

Marcão Britto, ex-guitarrista do Charlie Brown Jr., traz homenagem à banda ao Paço Municipal de Santo André (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

No dia 21, é a vez do Parque Ana Brandão receber seu festival com a Polifonia Urbana reunindo nomes do Hip-Hop e skate para batalhas de rima, manobras e shows. O destaque fica para o Buena Onda Reggae Club, banda local que une ritmos jamaicanos em um envolvente som instrumental.

O Teatro Municipal da cidade recebeu hoje sua data oficial de reinauguração: 26 de abril. Nos dias 27 e 28, a Orquestra Sinfônica de Santo André (OSSA) retorna a seu palco tradicional no Flavio Florence. A OSSA também marca presença no Parque Central: no dia 14, ela apresenta o concerto ABBA Sinfônico.

Além das celebrações: entregas e solidariedade

Santo André trará muitas opções de lazer e cultura para sua população no seu mês de aniversário, mas sem esquecer das pessoas que mais passam necessidade: os eventos de comemoração terão entrada solidária — não obrigatório, para aqueles que não puderem contribuir — de 2 kg de alimento. Sobre este ponto, a deputada Ana Carolina Serra destacou que a solidariedade presente nos eventos e políticas públicas do município resultou em um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado para declarar Santo André a Capital da Solidariedade em São Paulo.

Além disso, abril será um período de muitas entregas e lançamentos de projetos. O dia de aniversário de Santo André marca a inauguração do aguardado Hospital Municipal Veterinário. O equipamento começa suas atividades com uma capacidade de atendimento de 30 senhas ao dia e oferece ampla variedade de serviços, entre atendimentos e cirurgias — o equipamento não contará somente com quimioterapia.

Deputada Ana Carolina Serra se orgulha das iniciativas solidárias do município (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Outros equipamentos a serem entregues são as nova Unidade de Saúde São Jorge, agendada para o dia 06 às 10h, e a Unidade Saúde Sorocaba, no dia 20 no mesmo horário.

No esporte, a primeira ação é a inauguração de uma estátua em homenagem ao Rei Pelé — o Parque do Ipiranguinha, local de instalação, é próximo de onde a lenda do futebol marcou seu primeiro gol. O mês segue com corridas, competições de Patinação e Judô.

A gastronomia é contemplada tanto em eventos tradicionais quanto em novidades: além das opções presentes na Feira da Fraternidade, o mês contará com o Festival de Cambuci de Paranapiacaba, com início na sexta-feira, dia 12. Já no dia 17, a prefeitura dará os detalhes do Concurso Sabores da Cidade, que deve envolver restaurantes locais interessados na criação de novos pratos.

Ana Claudia Fabris, presidente do Fundo Social de Solidariedade (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O mês se encerra com a entrega do Viaduto Castelo Branco, que passa por obras de readequação. Até lá, outros equipamento voltarão à disposição do público no município: tanto a Biblioteca Cecília Meirelles quanto o pedalinho do Parque do Pedroso serão reabertos.

A programação completa — de shows, eventos e entregas — pode ser conferida na íntegra na página do evento.