Aniversário de Ribeirão Pires tem show de Edson e Hudson, inaugurações e atrações gratuitas

A Prefeitura de Ribeirão Pires dá sequência à programação das atividades em celebração aos 70 anos de emancipação político-administrativa do município – comemorada oficialmente em 19 de março (dia do padroeiro da Estância – São José). Neste final de semana, estão programadas atividades gratuitas – culturais, esportivas, religiosas e inaugurações.

Neste sábado (16), às 10h, no Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli (CHL) haverá abertura exposição ‘Ribeirão Pires 70 Expressões”. Desenho, poesia e composições musicais e fotografias são algumas das temáticas apresentadas. A ação tem entre seus objetivos valorizar e incentivar as expressões artísticas dos alunos matriculados nas redes de ensino pública e particular. O CHL fica localizado na Rua Miguel Prisco, 286 – Centro.

Já no domingo (17), às 9h, está programada a inauguração do Monumento dos ‘Pracinhas da 2ª Guerra Mundial’, homenagem aos moradores de Ribeirão Pires que partiram da cidade para lutar, junto à Frente Expedicionária Brasileira, pela liberdade na Europa. As obras estão instaladas ao lado do CHL, como um tributo duradouro à coragem e sacrifício desses heróis.

Para os apaixonados por futebol, às 10h, terá início neste sábado (16) o Campeonato Municipal de Futebol Amador – Divisão Especial, promovido pela Liga-ribeirão-pirense de Futebol, com apoio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL). O jogo de abertura acontecerá no campo de grama sintética de Ouro Fino. Na estreia, entrarão em campo os times Águia de Ouro, campeão do ano passado, e o Grêmio Esportivo Unidos Santa Luzia. O campo fica na Avenida Vereador Rubens Maziero, 100.

O Parque Oriental (Rua Major Cardim, 3.100 – Estância Noblesse) é destino certo para quem quer curtir o domingão (17) em família. O espaço receberá a Feira Vegana do ABC, promovida pelo Instituto Acqua, com apoio da Secretaria de Turismo.

Feira Vegana do ABC acontece domingo (17), das 9h às 17h,no Parque Oriental com atividades ao ar livre

A Feira Vegana estimula e valoriza a produção gastronômica, de cosméticos e artesanato que dispensam o uso de produtos de origem animal. A ação acontece das 9h às 17h. Ao longo do dia, serão oferecidas diversas atrações gratuitas aos visitantes, como prática de yoga, aulas de tai chi e roda de capoeira. Oficinas com Kokedama com ervas, microverdes, chaveiro em crochê e porta-incenso também estão inclusas na programação. Participam do evento 50 expositores com produtos diversificados, como hambúrgueres, conservas artesanais, feijoada vegana e muito mais.

Para animar o público da terceira idade, o cantor Ângelo Máximo se apresenta no CTT (Centro Técnico de Treinamento) Olaria, neste domingo (17), a partir das 18h, na Rua Pelegrino Gianasi, 141 – Jardim Centenário. O artista da jovem guarda apresentará famosas canções como “Domingo Feliz”, “A Primeira Namorada” e “Vem me fazer feliz”.

INAUGURAÇÕES NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Na terça-feira (19), feriado de aniversário de Ribeirão Pires, o Mirante São José, que foi revitalizado pela Prefeitura, com recursos estaduais, será entregue às 9h30 aos moradores. Antes da cerimônia de inauguração, às 8h, o espaço, situado na Rua Zulmira Della Ricca, Centro, receberá missa celebrada pela Paróquia São José, seguida de bênção ao município.

Para a criançada, às 12h, haverá a inauguração do Reino Encantado da Vila do Doce, na região central da cidade (Rua Boa Vista). Em um movimento para adocicar ainda mais o cenário urbano e turístico, o novo atrativo integra o projeto Monumentos Interativos, com recursos do Governo de São Paulo, por meio do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos).

Reino Encantado, na Vila do Doce será inaugurado como novo monumento interativo

À noite, haverá programação especial no Complexo Ayrton Senna, com apresentação da dupla sertaneja Edson & Hudson, às 20h. O espaço sedia, a partir das 18h, os chalés de gastronomia da Entoada Nordestina, em atividade que será aperitivo para o público. O cantor Leon Félix abre o show de Edson e Hudson, com apresentação às 18h30. A entrada é solidária, com a doação voluntária de 1 Kg de alimento não perecível ou 1 Kg de ração para pet. O Complexo Ayrton Senna fica na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy.