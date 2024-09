Aniversário de Paraisópolis motiva desvios temporários em linhas de ônibus na Zona Sul

A SPTrans informa que, a partir das 20h de sexta-feira (20), até as 4h de segunda-feira (23), sete linhas terão seus itinerários alterados devido à realização do evento “Aniversário de Paraisópolis 103 anos” na Av. Hebe Camargo, no trecho entre as ruas Wilson e Independência, região da Vila Andrade, Zona Sul.

Confira as alterações:

6412/10 Paraisópolis – Paulista

Sentido único: Av. Hebe Camargo, prosseguindo normal até a R. Gen. João Pereira de Oliveira, Av. Hebe Camargo, retorno próximo ao CAPs Adulto Paraisópolis, Av. Hebe Camargo.

A linha deverá operar com ponto inicial nas proximidades do CAPs Adulto Paraisópolis.

746K/10 Paraisópolis – Campo Belo

Ida: Av. Hebe Camargo, (antes da R. Wilson) onde deverá operar seu TP.

Volta: normal até a R. Irapará, Av. Hebe Camargo (antes da R. Wilson).

A linha deverá operar com ponto inicial na Av. Hebe Camargo, nas proximidades da R. Wilson.

746P/10 Paraisópolis – Sto. Amaro

Ida: Av. Hebe Camargo, (retorno antes da R. Independência), Av. Hebe Camargo, R. Gen. João Pereira de Oliveira, R. Viriato Correia, R. Da. Mariquita Julião, R. Sen. Otávio Mangabeira, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Pasquale Gallupi, R. Antônio Júlio dos Santos, Av. Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

8028/10 Paraisópolis – Metrô Morumbi

Ida: normal até a Av. Hebe Camargo, R. José Pedro de Carvalho Lima, R. Antônio Ferreira de Castilho, R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, R. Dr. Francisco Degni, Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. Francisco Tomas de Carvalho, R. Dr. Flávio Américo Maurano, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Sen. Otávio Mangabeira, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Pasquale Gallupi, R. Antônio Júlio dos Santos, Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. James Ferraz Alvim, rotatória, Pça. Cidade de Leiria, R. Dr. Oscar Monteiro de Barros, R. David Gebara, Av. José Galante, Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. Francisco Degni, R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, R. Antônio Ferreira de Castilho.

8030/10 Paraisópolis – Term. Vl. Sônia

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. S. Pedro Fourier, R. Dr. James Ferraz Alvim, rotatória, Pça. Cidade de Leiria, R. Dr. Oscar Monteiro de Barros, R. David Gebara, Av. José Galante, Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. Francisco Degni, R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, R. Antônio Ferreira de Castilho, R. José Pedro de Carvalho Lima, prosseguindo normal.

807P/10 Paraisópolis – Sto. Amaro

Sentido único: Av. Hebe Camargo, retorno próximo ao CAPs Adulto Paraisópolis, Av. Hebe Camargo, R. Gen. João Pereira de Oliveira, R. Viriato Correia, R. Da. Mariquita Julião, R. Sen. Otávio Mangabeira, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Pasquale Gallupi, R. Antônio Júlio dos Santos, Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. James Ferraz Alvim, rotatória, Pça. Cidade de Leiria, R. Dr. Oscar Monteiro de Barros, R. David Gebara, Av. José Galante, Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. Francisco Degni, R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, R. Antônio Ferreira de Castilho, R. Antônio Ferreira de Castilho, Av. Hebe Camargo, acesso ao retorno, rotatória, R. Dep. Laércio Corte, prosseguindo normal até a Av. Hebe Camargo, retorno próximo a R. Wilson, Av. Hebe Camargo, R. José Pedro de Carvalho Lima, R. Antônio Ferreira de Castilho, R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, R. Dr. Francisco Degni, Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. Francisco Tomas de Carvalho, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Gen. João Pereira de Oliveira, Av. Hebe Camargo.

7040/10 Paraisópolis – Pinheiros

Ida: normal até a R. Antônio Ferreira de Castilho, R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, R. Dr. Francisco Degni, Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. Francisco Tomas de Carvalho, R. Dr. Flávio Américo Maurano, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Sen. Otávio Mangabeira, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Pasquale Gallupi, R. Antônio Júlio dos Santos, Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. James Ferraz Alvim, rotatória, Pça. Cidade de Leiria, R. Dr. Oscar Monteiro de Barros, R. David Gebara, Av. José Galante, Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. Francisco Degni, R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, R. Antônio Ferreira de Castilho, Av. Hebe Camargo, R. José Pedro de Carvalho Lima.