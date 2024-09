Aniversário de 35 anos do Mulheres em Movimento tem atividades especiais ao longo do mês

No mês de setembro, em que o Programa Mulheres em Movimento de Diadema completa 35 anos de existência, a Secretaria de Esporte e Lazer do município promove várias atividades especiais nas salas de ginásticas, nos bairros, para comemorar a data e levar mais cidadania e conscientização sobre o papel da mulher às frequentadoras do programa.

As ações acontecem durante as aulas de exercícios físicos nos 17 espaços de ginástica municipais, envolvendo vivências de danças circulares, dinâmicas em grupo e discussões sobre as questões femininas. Também são promovidos encontros festivos que valorizam os 35 anos de história, que foram completados no último dia 21 de setembro.

Durante as atividades, ainda, é abordado o tema “Sou uma, mas não sou só”, que reflete sobre o pertencimento, um dos três eixos pedagógicos do programa. Todos os anos, a coordenação da ação escolhe uma temática para trabalhar com as alunas frequentadoras dos espaços de ginásticas, visando o acolhimento e estimulando os laços de amizade e companheirismo entre elas. As aulas são oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Diadema e acontecem duas vezes por semana.

Os outros dois eixos trabalhados são “Saúde da Mulher” e “Reflexões de Gênero”, que fortalecem as questões femininas e conscientizam as mulheres sobre os seus direitos e a importância de cuidarem da saúde.

Criado em 21 setembro de 1989, por um grupo de moradoras de Diadema que queriam um local público para fazer ginástica, o então Grupo Mulheres em Movimento foi construindo sua trajetória baseada na valorização do feminino, no incentivo à prática de exercícios físicos e na melhoria da cidade.



No ano de 2021, por meio da Lei Municipal 4.157, a iniciativa tornou-se política pública na cidade e transformou-se em programa oficial, frequentado por mais de 97% de mulheres. As inscrições de homens que queiram participar das aulas de ginásticas também são aceitas.

O cadastramento para entrar no Programa é permanente e basta a pessoa interessada comparecer na sala de ginástica de sua escolha e fazer o pedido de matrícula. Mediante o número de vagas, a prática dos exercícios físicos é imediata. Podem participar pessoas a partir de 16 anos.

Além de ginástica, os integrantes participam de atividades coletivas como passeios para conhecer outras cidades, visitas a museus e espaços culturais e idas ao cinema.