Aniversário da EMARP reúne música, teatro, audiovisual, dança e artes visuais no Parque Luiz Carlos Grecco

O sábado (8), o Parque Municipal Luiz Carlos Grecco poderia ser emoldurado como uma bela obra de arte. Evento de aniversário de três anos da EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) reuniu música boa, dança, cinema, artes visuais, teatro e muitos apaixonados pela cultura.

O clima também ajudou. O céu azul apareceu como uma tela, que recebeu todo tipo de arte, enquanto o Sol admirava tudo. Logo pela manhã, a professora Nina Szot transformou o gramado do parque em um atelier a céu aberto, reunindo suas alunas que pintavam quadros e comentavam sobre o aniversário da escola de artes.

Com palco montado ao lado do casarão da antiga chácara Pérola da Serra, os músicos da EMARP apresentaram um set list lindo, com músicas próprias e também de outros compositores como Edu Lobo, Aldir Blanc.

Já o pessoal do teatro apresentou uma cena que enaltecia a EMARP e, com muita diversão, interagiu com o público presente, arrancando sorrisos e gargalhadas de quem compareceu. Com o título “Festa na Floresta”, a galera encenou peça que fazia referência à história dos Três Porquinhos e o Lobo Mau.

“A EMARP é uma das coisas mais importantes para Ribeirão Pires. Seus cursos gratuitos, seus professores e coordenadores. Com a escola de arte, Ribeirão Pires respira cultura. É muito bom saber que temos um local como esse, que acolhe os munícipes e forma artistas”, declarou Fabiana de Oliveira Santos, moradora da Quarta Divisão.

O evento continuou com a galera da dança, que mostrou no palco diversas modalidades. Dança contemporânea, rap e hip hop, ballet e etc. Os dançarinos transformaram o palco em uma pista de dança e lembraram, a todo instante, que cada passo de dança foi conquistado nos tablados da EMARP.

Como aniversariante, o prédio da EMARP ganhou um presente e tanto. Os muros coloridos ganharam grafite de artistas conceituados nacionalmente. Lua, Claudio Martucci e Adriana Martucci eternizaram suas marcas no prédio.

“Hoje, estamos festejando o terceiro ano da EMARP. Nossa escola de artes virou referência na cidade e também e toda região, um polo artístico e cultural muito importante. São quase 3.000 alunos e mais de 50 cursos gratuitos. Parabéns a toda equipe da EMARP, os alunos e alunas, os pais e as mães que também contribuem na construção da escola de artes”, declarou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

Secretário interino de Educação e Cultura, João Fávaro, também marcou presença e mandou felicitações à escola. “Agradeço todos os que compareceram para o evento de aniversário da EMARP. Uma festa linda e cheia de atrações realizadas pelos professores e alunos da escola”, disse.

Surpresa – Como todo bom aniversário, não podia faltar a surpresa. Ao final do evento, o coral juvenil se apresentou na sacada da EMARP. Com show de luzes e som impecável, a apresentação encantou e emocionou todos que assistiram ao espetáculo.

Antes da surpresa, o coral infantil se apresentou no palco principal e fascinou todos que acompanhavam o número.