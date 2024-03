Anitta tem música mais ouvida nas rádios chilenas

Após agitar o palco do Festival de Viña del Mar, um dos principais eventos musicais da América Latina, Anitta alcançou mais um marco importante: seu single “Mil Veces” foi a música mais tocada nas rádios chilenas nesta quinta-feira (29). A informação é da Republic Records/Universal Music Chile.

O evento anual, que é organizado desde 1960 no Chile – na comuna de mesmo nome, localizada na região de Valparaíso – recebeu a cantora carioca para uma performance na última madrugada. Para uma plateia lotada, a girl from Rio realizou um desfile de hits, revisitando diversos momentos de sua carreira. Além disso, Anitta foi honrada com dois troféus por seu show por lá: a Gaivota de Prata e a Gaivota de Ouro.

Lançada em 2023, “Mil Veces” faz parte do álbum “Funk Generation”, que a carioca deve lançar ainda este ano. A faixa incorpora elementos do funk melody. E narra, em sua letra, o ciclo muitas vezes vicioso das idas e vindas de alguns relacionamentos.