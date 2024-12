Anitta se prepara para o Show da Virada em Copacabana

No dia 31 de dezembro, Anitta se apresentará em um evento de grande magnitude na praia de Copacabana, ao lado de ícones da música brasileira como Maria Bethânia, Caetano Veloso e Ivete Sangalo. O Show da Virada promete ser uma celebração memorável, com transmissão ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

Após sua performance no show de Madonna em Copacabana em maio deste ano, a artista retorna à icônica praia carioca para encerrar o ano de 2024 em grande estilo. Com uma expectativa de público que pode chegar a 2 milhões de pessoas, Anitta está entusiasmada com a oportunidade de se apresentar para uma plateia tão vasta.

O palco, situado em frente ao famoso hotel Copacabana Palace, será o cenário não apenas para a apresentação da “Poderosa”, mas também para os shows de outros renomados artistas. Em entrevista ao gshow, Anitta compartilhou sua empolgação: “Quero que a gente entre com o pé direito em 2025 e com muita alegria! Estou preparando um show para cima”.

A artista expressou seu orgulho em se apresentar em um espaço que já foi palco de algumas das performances mais memoráveis da história da música brasileira: “É sempre incrível me apresentar nesse palco. Estou muito animada, gente!”.

No que diz respeito aos seus planos para 2025, Anitta não tem intenção de desacelerar. Durante sua participação no Prêmio Multishow, ela mencionou que os fãs podem esperar surpresas e novidades. Com os ensaios para o Carnaval se aproximando e uma nova mansão recentemente finalizada na Zona Sul do Rio, a cantora está pronta para abraçar novos desafios e desfrutar de seu espaço recém-adquirido.

A nova residência da artista, avaliada em R$ 11 milhões, foi concluída em tempo recorde – apenas seis meses – e estava pronta a tempo das festividades natalinas. Em suas redes sociais, Anitta celebrou essa conquista: “Obrigada Senhor por essa casa perfeita. Obrigada Deus por esse presente de Natal. Obrigada a mim mesma que trabalhei muito para ter uma casa que sempre sonhei”.

Com mais de 300 trabalhadores envolvidos na construção, o projeto da mansão foi concluído em menos da metade do tempo inicialmente previsto.