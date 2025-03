Anitta se decepciona com fãs após cancelamento de show no Coachella

Após a recente decisão de cancelar sua apresentação no renomado festival Coachella, a artista Anitta utilizou sua plataforma no Instagram para esclarecer os motivos por trás dessa escolha, que foram descritos como “motivos pessoais inesperados”. Durante uma transmissão ao vivo, ela expressou sua insatisfação com algumas reações do público a respeito do cancelamento.

Na live, Anitta compartilhou que decidiu postar fotos suas nas redes sociais com a intenção de tranquilizar seus fãs sobre seu bem-estar, após rumores circularem sugerindo que o cancelamento poderia estar ligado a problemas de saúde, tanto físicos quanto mentais. “Eu postei fotos de como eu estava naquele momento pensando que os meus fãs ficariam tranquilos de saber que eu estou bem. Mas não. Eu descobri que muitos fãs preferiam que eu tivesse morrido ou que eu, ou algum familiar, estivesse com uma doença muito grave para eu cancelar”, desabafou a cantora, evidenciando a pressão e as expectativas que cercam sua figura pública.

O comunicado sobre o cancelamento do show foi feito na quinta-feira, 20 de abril. Em um post no X (antigo Twitter), Anitta manifestou sua gratidão ao festival pela oportunidade e pelo apoio recebido: “Sou realmente grata ao festival pelo convite, sua compreensão e apoio contínuo. Espero ter a oportunidade de me juntar a todos vocês no futuro e compartilhar esse momento especial juntos.”

Este episódio ressalta não apenas os desafios enfrentados por artistas em relação à saúde mental e à percepção pública, mas também a importância da comunicação aberta entre eles e seus fãs.