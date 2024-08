Anitta se apresentará pela terceira vez no VMA

Anitta será uma das atrações do VMA 2024, que acontece no dia 11 de setembro.

A cantora foi anunciada pela premiação como uma das apresentações nesta terça-feira (27). “Anitta está adicionando um pouco de funk brasileiro à noite mais icônica da música”, escreveu o perfil oficial do VMA.

Essa será a terceira vez que a cantora se apresentará na premiação.

Além de Anitta, outros nomes como Shawn Mendes, Karol G e LL Cool J também se apresentarão.

Anitta está indicada três vezes à premiação. Ela concorre em “Melhor Edição” e “Melhor Clipe Latino” com “Mil Veces” e com “Bellakeo” (com Peso Pluma), em “Melhor Clipe Latino”.