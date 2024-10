Anitta se apresentará no 25º GRAMMY Latino

A Academia Latina da Gravação™ anuncia mais nomes de artistas que participarão da 25.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY® incluindo os atuais indicados Anitta, Edgar Barrera, Becky G, Eladio Carrión, Darumas, Emilia, Leonel García, Grupo Frontera, Danny Ocean, Silvia Pérez Cruz, Carlos Rivera e Kali Uchis,assim como os anteriormente indicados Pitbull e Reik.

Anitta foi indicada para Gravação do Ano e Melhor Performance Urbana em Língua Portuguesa. Edgar Barrera recebeu nove indicações, incluindo a de Compositor do Ano e Produtor do Ano, e Becky G recebeu uma indicação para Melhor Canção Regional. Eladio Carrión recebeu três indicações, incluindo Melhor Álbum de Música Urbana. Tanto Darumas quanto Emilia foram indicados pela primeira vez para Melhor Artista Revelação e Melhor Álbum Pop Vocal, respectivamente. Leonel García concorre a Melhor Álbum de Cantor e Compositor e Melhor Vídeo Musical de Curta Duração. O Grupo Frontera também recebeu suas primeiras indicações para Melhor Álbum Norteño e Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea. Danny Ocean recebeu duas indicações para Canção do Ano e Melhor Canção Pop. Silvia Pérez Cruz recebeu duas indicações para Canção do Ano e Melhor Vídeo Musical de Curta Duração. Carlos Rivera foi indicado para Melhor Canção Pop, enquanto Kali Uchis recebeu quatro indicações, incluindo a de Gravação do Ano.

Pitbull é ganhador do Latin GRAMMY e do GRAMMY, e Reik é um grupo ganhador do Latin GRAMMY.

Entre os artistas anunciados anteriormente, estão os indicados David Bisbal, Alejandro Fernández, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Carín León, Elena Rose e Ela Taubert, assim como a Personalidade do Ano 2024 de A Academia Latina da Gravação, Carlos Vives.

A transmissão de três horas será produzida pela TelevisaUnivision, a principal empresa de mídia e conteúdo em espanhol do mundo, e será transmitida ao vivo pela Univision, UniMás, Galavisión e ViX a partir das 20h (hora da costa leste dos EUA), precedida por um pré-show de uma hora a partir das 19h (hora da costa leste dos EUA).



A Premiere do Latin GRAMMY®, onde os ganhadores da maioria das categorias são anunciados, será realizada antes da transmissão. Detalhes adicionais sobre essa cerimônia que vem de longa data, repleta de apresentações memoráveis, discursos de aceitação emocionantes e momentos inesquecíveis do Latin GRAMMY, serão anunciados em breve.



Para ver as últimas notícias, visite o site oficial de A Academia Latina da Gravação: LatinGRAMMY.com. Siga-nos no Facebook (LatinGRAMMYs), X (@LatinGRAMMYs ) ou Instagram (@LatinGRAMMYs), e use #LatinGRAMMY em todas as plataformas populares de mídia social.