Anitta lança visualizer com Pedro Sampaio e DENNIS

O lado Anitta da lua. A cantora lança nesta segunda-feira (18), o visualizer de seu último single do ano, “Joga pra Lua”, em colaboração com os produtores Pedro Sampaio e DENNIS. O vídeo reúne três expoentes do funk carioca, em mais um batidão mega dançante. Gravado na cidade praiana de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, o audiovisual foi dirigido pela própria artista, em parceria com o time criativo da GINGA Pictures – que colaborou com ela também em videoclipes como “Funk Rave”, “Boys Don’t Cry” e “El Que Espera”.

Ambientado em um cenário que parece referenciar o solo lunar, o visualizer é marcado pela presença da dança. Ohana Lefundes, conhecida por compor o balé de Anitta, interage com a cantora em uma coreografia moderna e repleta de sensualidade. “Amo o resultado que chegamos. Minha dança com a Ohana tá linda, super artística. Além disso, me diverti muito com Pedro e DENNIS nesse set!”.

Com letra totalmente em português, “Joga Pra Lua” arremessa o ouvinte em um ambiente caloroso e de sedução. Como quem flerta com um pretendente em pleno baile funk, Anitta canta nos primeiros versos: “De longe eu te avistei / Bateu a sintonia / Papo que eu viajei / Querendo essa boquinha”.

Além de Anitta, Pedro e DENNIS, a letra também foi escrita pelos compositores Gabriel Cantini (de colaborações com Kevinho) e Shylton Fernandes (Pabllo Vittar e Zé Felipe). Sonoramente, por sua vez, este single mescla o funk carioca com a música eletrônica. A assinatura desse match perfeito é de Pedro Sampaio e DENNIS. A canção contém ainda sample de “Uva”, canção do grupo de funk Os Saradinhos.

Anitta revelou uma primeira amostra de “Joga pra Lua” ao mundo no último dia 10, durante sua apresentação no festival TikTok In The Mix, que aconteceu em Phoenix (capital do Arizona, nos EUA) e foi transmitido globalmente. Na performance, ela também incluiu trechos de músicas como “Grip” e “I Wanna F”, ainda inéditas; e “BELLAKEO” – seu recém-lançado dueto com o mexicano Peso Pluma. O festival foi acompanhado por mais de 35 milhões de espectadores únicos e, ainda com apresentações de artistas como Cardi B e Charlie Puth, está disponível na íntegra globalmente pelo Disney +/Hulu.

FICHA TÉCNICA: “JOGA PRA LUA” (VISUALIZER)

Produced by GINGA PICTURES

Creative Director: Anitta

Directed by Bruno Shintate

Executive Producer: Felipe Britto & Mel Chapaval

Director of Photography: Daniel Primo

Production Designer: Denis Netto

FICHA TÉCNICA: “JOGA PRA LUA” (FONOGRAMA)

Written by Dennis Dj, Gabriel Cantini, PEDRO SAMPAIO, Shylton Fernandes, Fernando Ps

Published by Galerão Records (Sony Music Publishing), Galerão Records (Sony Music Publishing), Sony Music Publishing, Warner Chappell, Link Records (Nowa)

Produced by Dennis Dj and Pedro Sampaio

Recorded by Dennis Dj at 2EN Estudio, Brazil, BR, -2023

Mixed by Dennis Dj, Arthur Luna and assisted by Fabian Marasciullo (Immersive Mix Engineer) at 2EN Estudio, Sao Paulo, Brazil, BR, -2023

Mastered by Dennis Dj (Mastering Engineer), Arthur Luna (Mastering Engineer) at 2EN Estudio, San Paulo, Brazil, BR, -2023

Other Studio Personnel:

Wendy Goldstein (A&R), Warren Hatch (A&R), Aldo Gonzalez (A&R), Duarte Figueira (A&R)

Samples: