Anitta lança ‘Romeo’, novo single que promete reacender a Era do Reggaeton

A cantora Anitta, uma das principais figuras da música pop brasileira, dá um passo significativo em sua carreira com o lançamento do single ‘Romeo’, produzido pela dupla porto-riquenha SubeloNEO. A nova faixa, disponível nas plataformas de streaming desde o dia 7 de fevereiro, traz uma letra em espanhol e reafirma a conexão da artista com o gênero reggaeton.

Este lançamento ocorre em um momento delicado para Anitta, que teve seu álbum Funk Generation não reconhecido na cerimônia do Grammy 2025, na qual a artista optou por não comparecer. Menos de uma semana após essa derrota, ‘Romeo’ se apresenta como uma nova era na discografia da cantora, refletindo um retorno ao estilo que lhe trouxe reconhecimento internacional.

A letra de ‘Romeo’, coescrita por Anitta e Lenny Tavárez — conhecido por seu trabalho no sucesso viral ‘Envolver’ — é marcada por batidas envolventes e uma sensualidade típica do reggaeton. O marketing em torno do single destaca não apenas a colaboração com Tavárez, mas também a rica tradição cultural que envolve o perreo, um estilo de dança urbano oriundo de Porto Rico.

Além de celebrar suas raízes no reggaeton, ‘Romeo’ incorpora elementos sonoros de clássicos do gênero. Samples de músicas como ‘Entre tú e yo’, dos Luny Tunes, e ‘Perreo baby’, do duo Héctor y Tito, conferem à faixa um toque nostálgico e contemporâneo ao mesmo tempo.

Anitta parece estar determinada a repetir o sucesso alcançado com ‘Envolver’, buscando criar outro fenômeno viral dentro do competitivo mercado pop latino. Com essa nova produção, a artista se alinha novamente às tendências atuais do cenário musical hispanofalante, dançando no ritmo do perreo e solidificando seu lugar entre os grandes nomes do reggaeton.

A capa do single ‘Romeo’ já circula nas redes sociais, aumentando as expectativas dos fãs para mais uma performance marcante da artista. À medida que a música ganha força nas plataformas digitais, resta aguardar se Anitta conseguirá novamente capturar a atenção global com seu charme e talento indiscutíveis.