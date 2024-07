Anitta lança remix de “Fria” com DJ alemão Felix Jaehn

A cantora Anitta disponibiliza, nesta sexta-feira (19), “Fria (Felix Jaehn Remix)”. Originalmente parte do álbum “Funk Generation”, a faixa ganha versão ainda mais dançante, com elementos da música eletrônica europeia. A remixagem ficou por conta do DJ e produtor alemão, que já trabalhou com Taylor Swift, Ariana Grande, Ed Sheeran e outros nomes.

A canção bilíngue é uma composição da própria artista, ao lado de parceiros como os brasileiros Gorky, Maffalda, Zebu e Pablo Bispo – que também assinam a produção musical da canção original.

A novidade chega logo após o encerramento da “The Baile Funk Experience”, que levou o repertório do último disco da carioca a plateias do mundo todo, entre maio e julho de 2024. Foram 21 datas, em sua maioria com ingressos esgotados, por países da América Latina, América do Norte e Europa.

FICHA TÉCNICA: “FRIA (FELIX JAEHN REMIX)” – ANITTA

Com a participação de: Felix Jaehn (programação)

Composição: Larissa de Macedo Machado, Melony Nathalie Redondo, Nathalia Marshall, Gorky, Maffalda, Zebu, Pablo Bispo

Produção musical: Brabo