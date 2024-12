Anitta Lança “Ensaios” e Celebra Raízes Brasileiras com Grandes Colaborações

Anitta encerra 2023 com um marco significativo em sua carreira, lançando o álbum “Ensaios da Anitta”. Este projeto representa um retorno às suas raízes brasileiras, após um ano de conquistas internacionais que incluíram turnês pelos Estados Unidos e Europa, além de indicações ao Grammy. Lançado nesta quinta-feira pela Universal Music, o álbum destaca-se pela autenticidade e conexão com a cultura nacional.

O nome “Ensaios da Anitta” faz alusão aos eventos que a artista promove durante o Carnaval, já sugerindo uma celebração das tradições brasileiras. Diferente da estética sintética de “Funk Generation”, o novo trabalho traz uma tracklist exclusivamente em português, com participações de artistas brasileiros renomados como Ivete Sangalo e Simone Mendes. Wallace Vianna, conhecido como Hitmaker, é o principal produtor do álbum e colabora em nove das doze faixas. A relação entre Anitta e Hitmaker remonta ao final dos anos 2000, quando ambos estavam iniciando suas carreiras.

“Ensaios da Anitta” oferece uma diversidade musical que vai do funk ao forró, refletindo a pluralidade cultural do Brasil. Canções como “Chata pra Caralho”, já apresentada ao vivo, mostram a versatilidade da artista e sua capacidade de se reinventar enquanto mantém uma ligação forte com suas origens. O álbum também revisita faixas antigas como “Fica Só Olhando” e “Menina Má”, agora com novas roupagens.

A turnê do álbum está prevista para ocorrer entre janeiro e março de 2024, abrangendo 12 cidades brasileiras. Anitta continua a demonstrar seu talento para unir diferentes gêneros e públicos, consolidando sua posição como uma das principais figuras da música brasileira contemporânea. Com “Ensaios da Anitta”, a cantora reafirma seu compromisso com a cultura nacional enquanto continua sua trajetória internacional de sucesso.