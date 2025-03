Anitta fala sobre reencontro e reconciliação com Ivete Sangalo

A cantora Anitta, conhecida por sua trajetória marcada por diversas polêmicas, recentemente revisitou um episódio que a afastou de Ivete Sangalo em 2017. Durante uma entrevista ao influenciador Hugo Gloss, Anitta compartilhou sua experiência de autoconhecimento e como isso a levou a buscar o perdão da artista baiana.

O desentendimento entre as duas artistas ganhou notoriedade quando surgiram rumores de que Anitta se sentiu ofendida por um comentário de Ivete durante uma gravação de programa de televisão. A situação se intensificou com a divulgação de um suposto áudio onde Anitta expressava seu desconforto em relação ao ocorrido.

Por anos, os fãs e a mídia especularam sobre uma rivalidade entre elas, mas foi somente após um retiro espiritual que Anitta decidiu enfrentar o passado e reconectar-se com Ivete. “Uma das primeiras pessoas para quem pedi perdão depois do retiro foi a Ivete. Escrevi um texto explicando onde eu acreditava ter me equivocado”, revelou.

Anitta, que começou sua carreira aos 19 anos, destacou que a maturidade adquirida ao longo do tempo lhe proporcionou uma nova visão sobre os conflitos que vivenciou. A resposta positiva de Ivete foi um alívio para Anitta. “O jeito que ela me recebeu foi incrível, mostrando a maturidade e compreensão dela sobre o processo da vida”, comentou.

A artista enfatizou que essa reconciliação não só ajudou no seu crescimento pessoal, mas também abriu caminho para reflexões mais profundas sobre suas relações interpessoais. Anitta mencionou ter enviado mensagens de aniversário para Ivete e outros indivíduos que desempenharam papéis significativos em sua vida, reafirmando sua crença na importância do perdão.

Além de buscar o perdão, Anitta também recebeu pedidos de desculpas de outras pessoas, refletindo sobre a dinâmica das relações humanas. “Foi uma grande ‘perdoação’ geral. Não pediria perdão por coisas que não fiz, mas pelas que realmente fiz”, afirmou.

Com uma carreira solidificada e uma nova perspectiva sobre sua vida pessoal e profissional, Anitta mostra que está em constante evolução. Sua reconciliação com Ivete Sangalo não apenas encerra um dos capítulos mais debatidos da música brasileira, mas ressalta a importância do aprendizado e da capacidade de seguir em frente após momentos desafiadores.