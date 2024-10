Anitta encontra réptil em piscina após furacão Milton

Uma iguana grande que mais parecia um “mini jacaré” foi encontrado pela cantora Anitta dentro da piscina da casa dela em Miami. O animal apareceu por lá após a mansão da brasileira virar rota do furacão Milton, um dos mais fortes da história.

Pelas redes sociais, a cantora mostrou o momento em que seus cachorros queriam pular na água. Ela também se confunde e chama o animal de “jacaré”.

Um dos cães pula na água, incentivado por Anitta. “Eu estou morrendo de medo. Ai, Charlie, vem pegar aqui. Aqui”, disse.

“Descobrimos agora que tem uma iguana dentro da piscina, que veio junto com a chuva, e o cachorro está enlouquecido. Ele não para de nadar um segundo. Você vai ter um ataque do coração de tanto nadar”, emendou.

Nos últimos vídeos publicados por ela, Anitta afirma que Charlie conseguiu pegar a iguana, mas que ela não havia morrido. O réptil foi colocado no gramado do quintal da artista. “Sério, se isso for um mini jacaré, eu vou me matar”, comentou.