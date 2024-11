Anitta é artista brasileira mais ouvida no mundo pelo Spotify

A cantora Anitta atingiu mais de 35,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e se tornou artista brasileira mais ouvida do mundo na plataforma.

O sucesso da faixa “São Paulo”, lançada em parceria com The Weekend na última quarta-feira (30), contribuiu para conquistar a marca. A música faz parte do próximo álbum de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow, e conta com um sample de “Bota na Boca, Bota na Cara”, de Tati Quebra Barraco.