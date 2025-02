Anitta é alvo de críticas nas redes sociais após ignorar fãs em Florianópolis

A cantora Anitta gerou controvérsia durante sua recente passagem por Florianópolis, onde se apresentou na nova edição dos “Ensaios da Anitta”. O incidente ocorreu quando a artista foi vista desconsiderando um grupo de admiradores que aguardava ansiosamente sua chegada em frente a um hotel na capital catarinense.

Imagens divulgadas nas plataformas digitais mostram o momento em que um fã tenta chamar a atenção da cantora ao sair de uma van, mas sem sucesso. “Oi, amore”, clama o fã, enquanto outro membro do grupo pede: “Rapidinho, Anitta, por favor”. Apesar dos apelos, a artista continua seu trajeto sem parar para interagir com os presentes.

Outro registro revela uma fã suplicando pela atenção da cantora: “Por favor, Anitta, somos só seis pessoas. A gente está desde as cinco aqui”. Mesmo diante da dedicação e entusiasmo demonstrados pelo pequeno grupo, a artista não se dignou a cumprimentá-los. Em um terceiro momento, um fã grita “te amo”, mas também não recebe retorno.

As reações nas redes sociais foram rápidas e contundentes. Um internauta expressou sua frustração afirmando: “Como sempre, quando os shows são no Sul, Anitta fazendo circo pra seis pessoas que estão há mais de 12 anos com ela! Anitta, você se tornou uma baita de uma ingrata com o tempo”. Até o presente momento, a artista não se manifestou sobre o ocorrido.

Em uma outra frente de discussão, Anitta abordou recentemente sua perspectiva sobre autoconhecimento e esclareceu que nunca fez uso da ayahuasca, substância frequentemente associada a rituais espirituais. Durante uma interação com seus seguidores online, ela revelou que evita essa prática devido ao histórico familiar de esquizofrenia.