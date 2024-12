Anitta desabafa sobre o desaparecimento de seu cachorro Charlie na véspera de Natal

Na véspera de Natal, Anitta enfrentou um momento angustiante ao anunciar o desaparecimento de seu cachorro, Charlie, em seu novo condomínio no Rio de Janeiro. A artista compartilhou com seus seguidores a busca pelo pet, que fugiu durante as festividades. “Esse é o meu Natal”, desabafou Anitta em um vídeo, enquanto procurava Charlie pelas ruas da vizinhança, acompanhada de familiares. A cantora não hesitou em pedir ajuda nas redes sociais, divulgando uma foto do cão e expressando sua preocupação. “Esse cachorro ainda vai me matar do coração”, declarou, evidenciando a relação próxima que mantém com seu animal de estimação. Essa não é a primeira vez que Charlie se aventura longe de casa. Recentemente, o cachorro havia desaparecido em Miami, levando Anitta a cancelar compromissos para encontrá-lo. Ele foi localizado horas depois em um buraco da residência que a cantora desconhecia. Com uma personalidade considerada “mimada e chata”, segundo Anitta, a apreensão sobre a segurança de Charlie aumenta, especialmente em uma nova casa. Além da busca pelo pet, Anitta havia preparado sua mansão avaliada em R$ 11 milhões para as celebrações natalinas, mostrando a decoração elaborada e uma mesa posta para receber sua família. Em meio ao clima festivo, o desaparecimento de Charlie trouxe à tona o lado emocional e vulnerável da artista. Concluindo, o incidente destaca não apenas o amor incondicional que Anitta tem por seu cachorro, mas também os desafios enfrentados por aqueles que têm animais de estimação ativos e curiosos. Espera-se que Charlie retorne em breve ao aconchego do lar, trazendo alívio e felicidade à cantora neste período festivo.