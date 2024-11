Anitta conquista sua segunda indicação ao Grammy: Categoria Melhor Álbum Pop Latino

A renomada cantora Anitta, ícone da música pop brasileira, recebeu recentemente uma prestigiosa indicação ao Grammy Awards, considerado um dos mais importantes prêmios da indústria musical internacional. A cerimônia está programada para ocorrer em Los Angeles, no dia 2 de fevereiro de 2025. Anitta disputa a categoria de “Melhor Álbum de Pop Latino” com seu aclamado sexto álbum de estúdio, intitulado “Funk Generation“, lançado em abril de 2024.

O álbum “Funk Generation” destaca-se por ser o pioneiro do gênero funk brasileiro a alcançar uma indicação ao Grammy Internacional, representando um marco significativo para a música popular do Brasil. Esta é a segunda nomeação de Anitta ao Grammy; anteriormente, a artista foi indicada na categoria “Best New Artist“, em 2023.

Além disso, Anitta está na corrida por outra distinção no Grammy Latino. A cantora concorre na categoria “Gravação do Ano” com a canção “Mil Vezes”. Esta cerimônia está prevista para acontecer em Miami, no dia 14 de novembro.

Em um pronunciamento emocionado, Anitta expressou seu orgulho e gratidão: “Estou extremamente feliz por este reconhecimento internacional da nossa música. Ver o funk brasileiro alcançar essas alturas é uma realização indescritível. Agradeço profundamente aos meus fãs, equipe e família por todo o apoio.”

Nas plataformas digitais, Anitta compartilhou sua alegria com seus seguidores, postando um vídeo onde celebra a indicação com amigos e realizando uma transmissão ao vivo para comemorar o feito.

Recentemente, Anitta também causou sensação nas ruas de Nova York durante as gravações de seu novo videoclipe para a música “São Paulo“, em colaboração com o cantor canadense The Weeknd. Vestindo uma prótese simulando uma barriga de gravidez como parte do figurino do clipe, ela relatou ter sido reconhecida pelos fãs que entoaram suas músicas enquanto caminhava pela cidade.

A cantora havia despertado curiosidade nas redes sociais após publicar uma foto enigmática em sua conta no Instagram, exibindo-se com uma grande barriga falsa, acompanhada da legenda enigmática: “Era para manter segredo”. A postagem gerou especulações sobre uma possível colaboração musical com The Weeknd, que se confirmaram com os relatos posteriores.