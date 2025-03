Anitta cancela show no Coachella por ‘motivos pessoais inesperados’

A renomada cantora Anitta manifestou sua gratidão ao festival Coachella em uma recente publicação na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter. Ela agradeceu pelo convite, pela compreensão e pelo apoio contínuo que recebeu. Anitta expressou a esperança de ter a chance de se juntar a todos os presentes no futuro e de compartilhar momentos especiais com o público.

Se confirmada, esta será a segunda vez que Anitta subirá ao palco do Coachella, um dos mais prestigiados eventos de música do mundo. Sua estreia ocorreu em 2022, quando fez um show marcante. No ano seguinte, a artista ainda teve a oportunidade de participar da apresentação do cantor mexicano Peso Pluma, ampliando sua presença no festival.

Nesta edição do Coachella, que acontecerá em 2025 durante os finais de semana de 11 a 13 e de 18 a 20 de abril, o festival contará com atrações internacionais renomadas, incluindo Lady Gaga, Green Day e Post Malone. A representação brasileira ficará por conta dos DJs Alok e Vintage Culture, que prometem levar o ritmo e a energia do Brasil para o palco.